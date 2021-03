”Muniție de război”. Șoșoacă, delir total în direct despre Poliție și Jandarmerie! Gelu Vișan i-a zis că aberează

'Nu ar fi existat această situație (n.red. proteste anti-restricții) dacă guvernul nu ar fi instituit măsuri neconstituționale, ilegale. Am spus de mult timp că aici se va ajunge. Instanțele din România și cele din străinătate desființează aceste măsuri. Curtea de Apel ne-a dat dreptate, nouă juriștilor. Poporul are dreptul constituțional să protesteze pașnic (...) Din informațiile pe care le am, Poliției și Jandarmeriei li s-a dat muniție de război și au ordin să tragă. Cred că domnul Cîțu, dacă este adevărat ceea ce mi s-a transmis din sistem, face o confuzie inacceptabilă care ține de incultură juridică, politică și incompetență crasă. Mă aflu în fața unei lovituri de stat (...) Am informații din sistem, în calitate de senator. Solicit domnului ministru al MAI să iasă public și să spună dacă este adevărat!', a spus senatorul Diana Șoșoacă, la România TV.

Gelu Vișan a spus că nu este normal ca Diana Șoșoacă să dezinformeze într-un asemenea hal, la oră de maximă audiență, la televizor. El i-a spus că aberează și ar fi mai bine să nu mai facă asemenea afirmații false de o gravitate maximă.

