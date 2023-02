În cadrul emisiunii „Miercurea Neagră“, la DC News, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de investigații Politice, și analistul politic Bogdan Chirieac au vorbit despre șansele Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană:

„Republica Moldova a primit și statutul de candidat la Uniunea Europeană, ceea ce e un avantaj pentru noi“, a precizat Bogdan Chirieac.

„Nu știu ce avantaj e cu Republica Moldova, pentru că e complicată...“, a replicat Mugur Ciuvică.

„Dar de ce spuneți asta despre Republica Moldova, că e bine dacă devine stat membru UE, e și în favoarea basarabenilor, și a românilor“, a completat Bogdan Chirieac.

„Eu nu știu ce speranță de viață vă acordați dumneavoastră...“, a spus Ciuvică, după care Bogdan Chirieac a spus că „78 de ani“.

„Sper să am noroc, dar nu sunt sigur că o să trăiesc atât de mult încât să văd Ucraina și Republica Moldova în Uniunea Europeană“, a mai spus Mugur Ciuvică.

„Ucraina nu o văd nici eu! Republica Moldova e mică, e ca o țară baltică, mai are 2,4 milioane de locuitori. Practic, e cât Bucureștiul“, a mai adăugat Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Unde se teme Mugur Ciuvică să fie la cutremur / video

Ciuvică: Singura pilă a Moldovei în UE e, poate, România

„Nu are cum să intre Moldova în UE, ce Dumnezeu, se împrăștie Uniunea Europeană. Nu îndeplinește niciun criteriu, plus că ăștia care sunt acum la putere sunt pro-europeni, iar adversarii lor sunt pro-ruși. Ei de 30 de ani au fost când unii, când alții, că de aceea s-a și dus în cap. Partea pro-europeană nu a apucat niciodată să construiască ceva acolo. Sunt foarte mulți pro-ruși care pun strâmbe și ce să faci cu o populație împărțită, plus că în UE se intră ca în Spațiul Schengen. Prima parte e să îndeplinești criteriile, după care urmează votul în fiecare țară. Credeți că toate țările din UE, inclusiv Țările de Jos și Austria, vor vota să intre Moldova în UE? Eu cred că nu“, a spus Ciuvică.

„Pentru țările baltice au votat“, a completat Bogdan Chirieac.

„Au votat pentru că balticii au avut mult lobby de la țările nordice. Moldova nu are pile decât, poate, de la România, care nu e în stare să-și pună ea pile“, a mai spus Mugur Ciuvică.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Scandal pe procentele USR și AUR. Chirieac, către Ciuvică: Lăsați calomniile! video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News