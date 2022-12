Motivul pentru care Drew Barrymore nu le oferă fiicelor sale cadouri de Crăciun

Fetele lui Drew Barrymore nu vor avea nici anul acesta, de Crăciun, cadouri sub brad. De ce refuză actrița să le ofere daruri? Motivul l-a dezvăluit chiar ea într-un interviu acordat recent.

Drew Barrymore, în vârstă de 47 de ani, este mama a două fete, Olive (10 ani) și Frankie (8 ani). Actrița a divorțat de tatăl fiicelor sale, Will Kopelman, în anul 2016, iar de atunci își crește singură copiii.

În ceea ce privește educația fiicelor sale, Drew s-a remarcat când a spus că este împotriva cursurilor de parenting, ci mai degrabă preferă să își crească copiii după propriile reguli. Actrița Drew Barrymore a avut o copilărie dificilă, iar tot ce își dorește este să își pregătească copiii să devină adulți responsabili „Sunt de neclintit‟, spunea ea într-un interviu pentru Daily Mail.

În loc de cadouri, îşi duce fiicele în excursie

An de an, Drew Barrymore reinterpretează tradițiile de Crăciun, în special oferirea de cadouri. Într-un interviu pentru „Entertainment Tonight‟, ea a dezvăluit care este motivul pentru care fiicele sale nu vor avea nici anul acesta daruri sub brad. Actrița a mărturisit că este mai important ca fiicele sale să își facă amintiri, decât să primească diverse obiecte, așa că Drew Barrymore o să plece cu copiii în vacanță:

„Întotdeauna, de Crăciun, le duc într-o excursie. Nu le ofer daruri, dar le spun că își vor aminti de locul în care se află, de fotografiile pe care le fac și de experiențele lor. Asta îmi doresc să le ofer‟, a explicat actrița, care a subliniat că fiicele sale primesc cadouri în timpul anului, așa că nu este o mamă atât de strictă: „Ele primesc o mulțime de lucruri pe tot parcursul anului, așa că nu sunt o mamă ciudată, strictă sau rece, care nu le oferă niciun cadou. Simt că în locul unui cadou este mai importantă o amintire de o viață. Prefer să investesc în asta decât într-o casă de păpuși‟, a continuat Drew Barrymore.

Reamintim că în timpul pandemiei, actrița a fost nevoită să își schimbe planurile, deoarece nu și-a putut duce fiicele în vacanță, din cauza restricțiilor. A cumpărat pentru Olive și Frankie cadouri, însă a mărurisit că a fost „nasol‟, potrivit „Your Tango‟.

