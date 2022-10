Moscova se bucură de plecarea lui Liz Truss: ”O rușine de premier”. Reacții după demisie

"Statele Unite şi Regatul Unit sunt aliaţi puternici şi prieteni de durată, iar aceste lucruri nu se vor schimba", a transmis preşedintele american Joe Biden, după ce premierul conservator britanic Liz Truss a demisionat joi în urma eşecului programului său economic foarte de dreapta.



"Îi mulţumesc premierului Liz Truss pentru parteneriatul său într-o paletă largă de chestiuni, inclusiv în tragerea Rusiei la răspundere pentru războiul împotriva Ucrainei", a mai menţionat liderul de la Casa Albă în mesajul său, citat de Reuters.



"Ne vom continua colaborarea strânsă cu guvernul Regatului Unit, în timp ce lucrăm împreună pentru soluţionarea provocărilor globale cu care se confruntă naţiunile noastre", a asigurat Biden.

Moscova jubilează după demisie

În acest timp, la Moscova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a salutat demisia lui Liz Truss, afirmând despre aceasta că a fost o "ruşine" de premier care va rămâne în memorie pentru "analfabetismul său catastrofal".



La rândul său, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a scris pe Twitter în engleză: "Bye, bye @trussliz, felicitări lăptucii", referindu-se la un livestream din ultimele zile al tabloidului British Daily Star, care se întreba dacă mandatul lui Liz Truss va dura măcar atât cât poate rămâne proaspătă o lăptucă.

Liz Truss a rămas celebră în Rusia după vizita efectuată acolo în februarie - înaintea invaziei ruse în Ucraina -, când era ministru de externe în guvernul lui Boris Johnson şi a avut cu omologul său rus Serghei Lavrov o întrevedere descrisă de acesta drept un dialog al surzilor. MAE rus a ironizat atunci şi gafele geografice făcute de ea, Liz Truss încurcând Marea Baltică cu Marea Neagră şi confundând două regiuni ale Rusiei cu teritoriul ucrainean.



Printre liderii europeni, care participă joi la Bruxelles la summitul UE, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat după demisia lui Liz Truss că este nevoie, "mai presus de orice, de stabilitate", mai ales în contextul disputelor recurente dintre Bruxelles şi Londra asupra aplicării acordului privind Brexitul, în special clauzele legate de protocolul nord-irlandez pe care conservatorii britanici doresc să nu-l mai aplice, scrie Agerpres.

Truss, premierul britanic cu cel mai scurt mandat

Liz Truss şi-a anunţat joi demisia, la numai 45 de zile după învestire, devenind premierul britanic cu cel mai scurt mandat din istoria Regatului Unit. Venită la Downing Street cu un program ambiţios de reducere a fiscalităţii, ea şi-a văzut poziţia slăbită după reacţia negativă a pieţelor ce a provocat devalorizarea lirei şi tensiuni în interiorul Partidului Conservator.

"Putin şi războiul său ilegal din Ucraina ameninţă securitatea întregului nostru continent, iar ţara noastră a fost ţinută pe loc prea mult timp, de creşterea economică limitată. Am fost aleasă de Partidul Conservator cu mandatul de a schimba acest lucru. Am livrat soluţii în privinţa facturilor la energie şi a asigurărilor naţionale şi am stabilit o viziune pentru o economie bazată pe taxe mici şi creştere ridicată, pentru a profita de libertăţile conferite de Brexit. Recunosc, totuşi, că în situaţia dată nu pot livra mandatul în baza căruia am fost aleasă de Partidul Conservator. Prin urmare, am discutat cu Majestatea sa, regele, pentru a-l informa că demisionez din funcţia de lider al Partidului Conservator.

În această dimineaţă, m-am întâlnit cu preşedintele Comisiei 1922, Sir Graham Brady. Am convenit că vor exista alegeri pentru conducerea Partidului Conservator, ce vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare. Acest lucru va garanta că ne menţinem pe calea de a pune în aplicare planurile noastre fiscale şi vom menţine stabilitatea economică a ţării noastre, precum şi securitatea naţională. Voi rămâne prim-ministru până la desemnarea unui succesor. Vă mulţumesc!", a transmis Liz Truss într-o conferinţă de presă organizată la sediul din Downing Street.

