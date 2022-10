Liz Truss a demisionat. Cristian Diaconescu: Semnal complicat pentru întreaga Europă. Confuzia şi dezorientarea, foarte serioase

"Putin şi războiul său ilegal din Ucraina ameninţă securitatea întregului nostru continent, iar ţara noastră a fost ţinută pe loc prea mult timp, de creşterea economică limitată. Am fost aleasă de Partidul Conservator cu mandatul de a schimba acest lucru. Am livrat soluţii în privinţa facturilor la energie şi a asigurărilor naţionale şi am stabilit o viziune pentru o economie bazată pe taxe mici şi creştere ridicată, pentru a profita de libertăţile conferite de Brexit. Recunosc, totuşi, că în situaţia dată nu pot livra mandatul în baza căruia am fost aleasă de Partidul Conservator. Prin urmare, am discutat cu Majestatea sa, regele, pentru a-l informa că demisionez din funcţia de lider al Partidului Conservator.

În această dimineaţă, m-am întâlnit cu preşedintele Comisiei 1922, Sir Graham Brady. Am convenit că vor exista alegeri pentru conducerea Partidului Conservator, ce vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare. Acest lucru va garanta că ne menţinem pe calea de a pune în aplicare planurile noastre fiscale şi vom menţine stabilitatea economică a ţării noastre, precum şi securitatea naţională. Voi rămâne prim-ministru până la desemnarea unui succesor. Vă mulţumesc!", a transmis Liz Truss într-o conferinţă de presă organizată la sediul din Downing Street.

"Confuzia şi dezorientarea la nivel politic, foarte serioase"

Într-o intervenţie la Digi24, fostul ministru Cristian Diaconescu a explicat ce semnificaţie are această demisie.

"Pe de o parte, este o instabilitate politică extrem de serioasă, într-o perioadă extrem de complicată. Pe de altă parte, arată exasperarea la nivelul societăţii britanice, pentru că acel mini-buget pe care îl preconiza Liz Truss, pe care l-a promis, nu a putut fi implementat nici din perspectiva unor faze iniţiale. Ministrul Finanţelor şi-a dat demisia şi el, cu câteva zile în urmă. Situaţia economică a britanicilor este una extrem de complicată. În 2016, 90% din economia britanică era la mărimea Germaniei, iar acum este la 70%. Schimburile dintre UE şi Marea Britanie după Brexit au scăzut cu 16%, mai sunt şi problemele legate de frontiera cu Republica Irlanda. Toate aceste probleme se adaugă crizelor prin care trece întreaga Europă.

Clasa politică şi mai ales societatea britanică nu au avut răbdare cu Liz Truss, iar acum conservatorii sunt în situaţia de a desemna un alt prim-ministru, vorbindu-se chiar de Boris Johnson. Confuzia şi dezorientarea la nivel politic în Marea Britanie sunt, aşadar, foarte serioase", a punctat Cristian Diaconescu.

Nu doar ministrul de Finanţe a demisionat, ci şi ministrul de Interne. Cristian Diaconescu spune că degringolada de la vârful Marii Britanii este un semnal complicat pentru toată Europa.

"Din cauza unei simple comunicări necorespunzătoare, ministrul de Interne a trebuit să îşi predea mandatul. Este o societate politică diferită faţă de alte zone europene. În acest moment, vorbim de un stat extrem de semnificativ în sprijinul dat Ucrainei care intră din nou în criză politică, ceea ce pentru întreaga Europă este un semnal cât se poate de complicat", a concluzionat Cristian Diaconescu.

