Morminte de copii, descoperite pe locul unui fost internat administrat de Biserica Catolică

Circa 169 de potenţiale morminte de copii au fost descoperite pe locul unui fost internat pentru minorii indigeni din vestul Canadei, ridicând la aproape 1.500 numărul unor astfel de morminte descoperite în această ţară în doar câteva luni, a anunţat marţi o comunitate amerindiană, informează AFP.



Comunitatea amerindiană Kapawe'no, din nordul provinciei Alberta, a publicat aceste rezultate după şase zile de căutări efectuate cu un georadar în zona sitului Grouard Mission. Doar o mică parte a acestui sit a fost excavată până în prezent.



Deschis între 1894 şi 1961, acest internat, cunoscut şi sub numele de "Şcoala Misiunii St. Bernard", a fost administrat de Biserica Catolică.



"Această descoperire este începutul unei lungi călătorii pentru a găsi răspunsuri la ceea ce s-a întâmplat cu copiii care nu s-au mai întors acasă", a precizat Institute of Prairie and Indigenous Archaeology din cadrul University of Alberta, care a condus căutările.

Totul a început în mai 2021





"Ne amintim de devastarea resimţită de poporul nostru atunci când copiii noştri au fost luaţi cu forţa din familiile şi comunităţile lor şi plasaţi în internate pentru indigeni", a declarat liderul acestei comunităţi, Sydney Halcrow, în cadrul unei conferinţe de presă.



De când o comunitate amerindiană din Kamloops, în Columbia Britanică (vest), a descoperit în luna mai sute de morminte pe locul unui fost internat pentru indigeni, provocând o undă de şoc în întreaga ţară, şi alte comunităţi amerindiene din Canada au demarat căutări similare.



Aceste săpături sunt efectuate cu ajutorul georadarelor, care permit analizarea anomaliilor din subsol fără a răscoli pământul.



Între sfârşitul secolului al XIX-lea şi anii 1990, circa 150.000 de copii indigeni au fost separaţi de familiile, limba şi cultura lor şi înscrişi cu forţa în 139 de internate din întreaga ţară.



Potrivit autorităţilor, între 4.000 şi 6.000 de elevi au dispărut.



Un grup de reprezentanţi ai amerindienilor canadieni şi de episcopi se va întâlni cu Papa Francisc la sfârşitul lunii martie pentru a discuta despre drama petrecută în aceste internate pentru copiii indigeni, scrie Agerpres.

