Monica Pop și Marina Almășan, umilite de Ramona Săseanu, TVR. Se cere demisia producătorului general

Prof. univ. dr Monica Pop a fost anunțată cu o zi înainte de filmarea emisiunii Rivalii că a fost dată afară din juriu, din dispoziția producătorului general al TVR, Ramona Săseanu. Decizia este una jignitoare și pentru realizatoarea emisiunii, Marina Almășan, care o invitase în juriu pe prof. Monica Pop.

După umilirea angajaților care nu sunt membri în sindicatul de casă al conducerii Societății Române de Televiziune, iată că acum sunt umiliți de către producătorul general Ramona Săseanu și invitații realizatorilor care fac parte din MediaSind TVR, spune Cristi Godinac, președintele Mediasind.

De ce a fost interzisă Monica Pop la TVR: ”pesedistă și antivaccinistă”

”Ramona Săseanu a continuat seria hărțuirilor membrilor MediaSind prin eliminarea invitaților programați în emisiunile realizate de către aceștia. Este cazul membrei Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, realizatoarea tv Marina Almășan, care a fost anunțată cu o zi înainte de filmări că din dispoziția producătorului general Ramona Săseanu, invitata emisiunii în calitate de președinte al juriului, Prof. Univ. Dr. Monica Pop, nu are ce să caute în emisiunea de divertisment RIVALII. Iar motivele respingerii colaboratoarei tv sunt halucinante, după cum confirmă cunoscutul medic: că ar fi catalogată de conducerea TVR „antivaccinistă”, că ar fi o colaboratoare permanentă a „posturilor de scandal Antena 3 și România TV” și că ar fi o „susținătoare a PSD”! În sesizarea transmisă președintelui SRJ MediaSind, această indică și autoarea abuzului, în persoana Ramonei Săseanu, producătorul general al SRTV.

“Am participat cu succes la multe emisiuni in TVR si nu am crezut ca mai există oameni în conducere care pot exercita un asemenea grad înjositor de cenzură, dusă la extrem! Nu am mai auzit ca vreodată, producatorului sa-i fie interzis invitatul pe care și-l dorește la niciun post tv, inclusiv la cele private (...) Si, desigur, persoana (persoanele) vinovate de acest gest fara precedent, sa fie inlaturate definitiv din conducere si trase la raspundere pentru faptele lor! Iar institutia sa ceara scuze unui om pe care l-a nedreptatit, umilit grav si prejudiciat moral! Nu as fi dorit niciodata ca TVR sa aiba o conducere capabilă să-i scadă cu bună stiința prestigiul prin asemenea gesturi înjositoare și reprobabile! P.S. Cred că autorul acestui gest reprobabil, care aduce mari prejudicii TVR este doamna producător general!”, susșine Godinac într-un comunicat de presă.





Emisiuni cu rating, scoase ”samavolnic” din grilă

”Emisiunea de succes Femei de 10, bărbați de 10 care aducea ratinguri TVR mult peste emisiunile actuale a fost scoasă samavolnic din grilă, fără explicații, iar contractele de sponsorizare au fost puricate la maxim de același cerber Ramona Săseanu, transformată într-un veritabil conțopist pe bani publici împotriva celor care au curajul să se împotrivească practicilor ei dictatoriale.



Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - filiala MediaSind TVR reiterează solicitarea făcută președintelui-director general al SRTV, Dan Cristian Turturică, să o demită de urgență pe Ramona Săseanu din funcția de producător general. Totodată, MediaSind TVR cere convocarea de urgență a comisiei de cercetare disciplinară în vederea concedierii acesteia, având în vedere că faptele acesteia sunt incompatibile cu calitatea de angajat într-o instituție publică de presă! Mandatul imposturii și incompetenței din Televiziunea Română s-a încheiat aseară, la ora 24,00!!



Nu în ultimul rând, MediaSind TVR solicită PNL să-i retragă sprijinul politic acordat Ramonei Săseanu, iar comisiilor de cultură și mass-media ale Parlamentului să cerceteze cu celeritate acest nou abuz comis într-o instituție finanțată din bani publici”, se încheie comunicatul Mediasind.

