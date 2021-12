Monica Davidescu, despre copilăria grea: Am pierdut-o devreme pe mama. Tata a rămas văduv la doar 30 de ani

"Am pierdut-o foarte devreme pe mama. Dar pentru că aşa a fost voia sorţii, nu printr-un divorţ. Însă tata, rămânând la doar 30 de ani văduv cu 3 copii, familia din partea mamei s-a oferit să-l ajute, luând doi dintre copii să-i crească în familia mamei. Şi tata a spus: „Sub nicio formă, pentru că asta ar însemna să despart copiii“. Şi atunci bunica, respectiv mama tatălui, a devenit cumva mama noastră. Ea ne-a dat toate învăţăturile. Faptul că era în vârstă şi avea nevoile ei ne-a făcut pe mine şi pe surorile mele să fim responsabile încă de la o vârstă fragedă. De la ea am învăţat că un lucru început nu-l laşi neterminat. Poate că e un lucru prost, dar vezi de ce e prost şi-l rezolvi pe parcurs.

Aşa am învăţat şi să nu mă duc niciodată la şcoală cu tema nefăcută – chiar dacă era o adevărată problemă să-mi fac temele în copilărie. În primul rând că n-aveam curent, învăţam foarte mult la lumânare. Plus că aveam sarcini în gospodărie: animalele, găinile, masa, lucruri pentru care copiii nu mai sunt responsabili în ziua de azi. Nu mai spun că toamna era adunatul recoltei, băgatul fânului în pod... Foarte multe treburi la care copiii participau cot la cot cu oamenii mari", a spus Monica Davidescu pentru click.ro.

Ce îi reproșează lui Aurelian Temișan

"Eu îi reproşez că face prea multe cumpărături online. (râde) Şi că de multe ori cumpără lucruri pe care nu le foloseşte. Şi îmi zice: „Acum, dacă avem o companie de teatru, le folosim pe post de recuzită“. Deşi în ultima vreme, nu mai am loc de reproşuri pentru că a preluat comanda Dora: „Cine a comandat asta? Tata, iar ai cumpărat ceva ce nu-i place mamei?!", a mai spus actrița.

"Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri..."

"26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut. Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, după care în trei, dar în aproape toți anii cu animaluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat și am fost aplaudați… dar cel mai important e că am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună. Să tot fim! Cu voi în preajmă, să vă bucurăm ca până acum și să simțim că mai vreți… și mai vreți… și mai vreți…", a scris Aurelian Temișan la începutul anului.