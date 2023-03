Moment de „vestul sălbatic“ în Polonia. O turmă uriașă de zimbri a blocat traficul pe o șosea / video

Animalele au decis să traverseze drumul, dar mai întâi s-au asigurat că nu se apropie mașini de pe cele două sensuri.

Videoclipul a fost postat pe grupul de Facebook al revistei „Magiczne Podlasie”, dar nu este clar exact unde și când a fost făcută înregistrarea. Filmarea arată o turmă de zimbri apropiindu-se de drum. Primul se uită în jur și decide să înceapă traversarea doar în momentul în care mașinile de pe ambele părți se opresc.

Traffic was brought to a halt on a road in Podlasie, Poland while a herd of almost 100 bison crossed.



Via: https://t.co/qU3b672YUj pic.twitter.com/2vuFmuUUzX