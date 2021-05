Un pas foarte simplu este să ascultăm instrucțiunile date de însoțitorul de bord.

”Stimați viitori pasageri ai curselor aeriene, vă invit să urmăriți cu atenție filmul catastrofei de acum doi ani, catastrofă petrecută pe Aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Dincolo de terifiantele imagini și comentarii cu privire la avion, vreme, piloți, ce putem clar observa din punct de vedere al pasagerului? Că și-au pus și au pus viața lor și a celorlalți pasageri în pericol coborând pe cele două tobogane ale ieșirilor de urgență din partea din față a avionului împreună cu bagajele lor, unele dintre ele foarte mari! Acest lucru inclus și în raportul investigației accidentului a condus la obturarea ieșirilor de avarie și a culoarului de ieșire dintre scaune, și așa destul de îngust, și la pierderea de timp prețios pentru ieșirea din avion, vorbim aici de secunde.

Pentru că în mod evident bagajele cu pricina erau depozitate în spațiile special prevăzute de deasupra scaunelor, iar timpul necesar deschiderii ușii și scoaterii bagajului a scăzut până la eliminarea totală a timpul de supraviețuire al pasagerilor din spatele celor care, în loc să evacueze avionul, au stat să își scoată sarsanalele! A crescut riscul de spargere a toboganelor gonflabile din cauza acestor bagaje.

Am început, cu ani în urmă, un studiu personal cu privire la modul în care pasagerii ascultă măcar ce spune însoțitorul de bord atunci când, după urcarea în avion și închiderea ușilor, acesta citește instrucțiunile de salvare. Pentru acest studiu am folosit, începând cu anul 1996, fiecare cursă în parte, cursă pe care am fost fie pasager normal, fie în cadrul acțiunii de repoziționare a echipajului în care eram.

Am ales ca perioadă de început anul 1997 din cauza faptului că am fost membru al echipajului de zbor de pe avionul BAC 1-11 înmatriculat UR-BRM, care din motive legate de cedare de material în principal, după aterizare, a ieșit din pistă la Aeroportul Arlanda. Faptul că pasagerii au fost evacuați în timp record și fără să li se fi permis de către însoțitorii de bord să iasă cu vreun bagaj, mi-a arătat că se poate aplica acest lucru imperios notificat de la îmbarcare.

Etapele studiului au cuprins: crearea unei baze de date în funcție de natura și durata zborurilor (zboruri interne sau externe, sub sau peste o oră etc), originea producătorului, mărimea avionului, compania ce folosește avionul, stabilirea unor criterii de analiză bazate pe: analiza modului de ascultare a mesajelor ce conțin instrucțiunile de salvare, procentajul de reținere de către pasageri a informațiilor cuprinse în aceste instrucțiuni, răspunsul în cazul unor situații aflate în apropierea celor menționate în instrucțiuni, natura pasagerilor intervievați (frecvenți, ocazionali, la primul zbor, membri ai familiilor de piloți sau însoțitori de bord).

Și iată acum câteva rezultate calculate pentru perioada de după anul 2005 în România pe toate cursele indiferent de natura lor (internă sau externă), de lungimea lor (sub sau peste o oră de zbor), de tipul de avion zburat (cu elice sau jet), de producătorul avionului (AIRBUS sau BOEING):

1. 80-85% dintre pasagerii ocazionali nu sunt atenți la anunțurile ce conțin instrucțiunile de salvare și nu pot reda și indica instrucțiunile comunicate în limba romană și în limba engleză de către însoțitorul de bord

2. Peste 90% dintre pasagerii frecvenți nu sunt atenți la anunțurile ce conțin instrucțiunile de salvare și nu pot reda și indica instrucțiunile comunicate în limba romană și în limba engleză de către însoțitorul de bord

3. Doar 15-20% dintre pasagerii aflați la primul zbor nu sunt atenți la anunțurile ce conțin instrucțiunile de salvare și nu pot reda și indica instrucțiunile comunicate în limba romană și în limba engleză de către însoțitorul de bord

4. Între 85 și 95% dintre toți pasageri, indiferent de natura lor ( frecvenți, ocazionali), nu verifică existența și conținutul instrucțiunilor de salvare tipărite și aflate la bordul avionului, în timp ce 80-85% dintre pasagerii aflați la primul zbor verifică existența și conținutul acestor tipărituri

5. Gradul de reținere și redare a instrucțiunilor de salvare, după comunicarea lor de către însoțitorul de bord, este de circa 50-55% la pasagerii frecvenți, 60-65% la cei ocazionali și 80-85% la cei aflați la primul zbor.

Ca să putem face însă și o mai bună analiză, am să va dau și rezultatele studiului pentru perioada 1997 -2005:

1. Doar 10-15% dintre pasagerii ocazionali nu erau atenți la anunțurile ce conțin instrucțiunile de salvare și nu puteau reda și indica instrucțiunile comunicate în limba romană și în limba engleză de către însoțitorul de bord

2. Peste 90% dintre pasagerii frecvenți erau atenți la anunțurile ce conțin instrucțiunile de salvare și puteau reda și indica instrucțiunile comunicate în limba romană și în limba engleză de către însoțitorul de bord

3. Doar 5% dintre pasagerii aflați la primul zbor nu erau atenți la anunțurile ce conțin instrucțiunile de salvare și nu puteau reda și indica toate instrucțiunile comunicate în limba romană și în limba engleză de către însoțitorul de bord

4. Între 90 și 95% dintre toți pasagerii, indiferent de natura lor ( frecvenți, ocazionali), verificau existența și conținutul instrucțiunilor de salvare tipărite și aflate la bordul avionului, în timp ce peste 95% dintre pasagerii aflați la primul zbor verificau existența și conținutul acestor tipărituri

5. Gradul de reținere și redare a instrucțiunilor de salvare după comunicarea lor de către însoțitorul de bord era de circa 85-90% la pasagerii frecvenți, 80-85% la cei ocazionali și peste 90% la cei aflați la primul zbor.



Rezultatele studiului vă las să le comentați singuri înainte, în timpul sau după vizionarea filmării catastrofei de la Moscova”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.