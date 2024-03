Mitul asteniei de primăvară, demontat. Psihologul Leca: Ne simțim seduși de soare. Când vremea se strică, ne stricăm și noi

Psihologul Radu Leca demontează mitul asteniei de primăvară pe care un număr important de persoane susțin că o experimentează la trecerea de la sezonul rece la cel cald. În plus, explicația simplă pe care o are psihologul cu privire la trăirile psiho-emoționale din această perioadă are legătură cu refacerea organismului prin, poate, cel mai simplu mod, acela de a dormi.

”Astenia de primăvară reprezintă principala formă de manipulare psiho-emoțională, atât din media, cât și la nivelul medicinei, inclusiv cea de tip holistic. Nu există o astenie de primăvară reală, există în schimb o renaștere a corpului, în timpul primăverii. Renașterea aceasta se realizează la nivel psiho-emoțional și organic.

Renașterea nu înseamnă astenie, renașterea înseamnă poate perioade îndelungate de somn care apar în momentul în care se face trecerea de la o temperatură scăzută la o creștere, pe variantă crescândă a temperaturii”, a declarat psihologul Radu Leca în exclusivitate, pentru DC News.

Leca: Ne simțim seduși

Totodată, psihologul a subliniat că în ciuda faptului că primăvara ziua este mai lungă, uneori poate și mai luminoasă, însă cu multiple alternanțe de la zile călduroase la unele reci, ca de iarnă, oamenii au o dorință mai mare de a dormi.

”În momentul în care subiectul trece de la o temperatură rece la o temperatură caldă, dorința lui de somn este mai mare, dar nu vorbim de astenie, ci vorbim de un ciclu natural de refacere prin somn.

Noi ne simțim seduși odată cu apariția primăverii de noțiunea de soare din belșug. Și când vremea se strică, ne stricăm și noi. Cumva ne defectăm din punct de vedere psiho-emoțional, spunând în felul următor: cu drag pot afirma că îmi lipsește soarele, îmi lipsește atât de tare până la tristețe. Și da, există posibilitatea apariției formelor denumite în tulburările afective, denumite depresii sezoniere”, a mai spus Radu Leca.

Ce este depresia sezonieră, cum se manifestă și ce tratament are

Tulburarea afectivă sezonieră (SAD) este un tip de depresie care este legată de schimbările de anotimpuri - tulburarea afectivă sezonieră (SAD) începe și se termină cam în aceleași perioade în fiecare an.

Simptomele SAD

În cele mai multe cazuri, simptomele tulburării afective sezoniere apar la sfârșitul toamnei sau la începutul iernii și dispar în zilele mai însorite de primăvară și vară. Mai rar, persoanele cu un tipar opus au simptome care încep primăvara sau vara. În ambele cazuri, simptomele pot începe ușor și pot deveni mai severe pe măsură ce sezonul avansează.

Semnele și simptomele de SAD pot include:

- senzație de apatie, tristețe sau depresie în cea mai mare parte a zilei, aproape în fiecare zi

- pierderea interesului pentru activitățile care vă plăceau odată

- energie scăzută și senzație de lenevire

- probleme cu somnul prea mult

- pofta de carbohidrați, mâncatul în exces și creșterea în greutate

- dificultăți de concentrare

- senzație de lipsă de speranță, de inutilitate sau de vinovăție.

SAD de toamnă și iarnă

Simptomele specifice SAD de iarnă, uneori numită depresie de iarnă, pot include:

- somnolență excesivă

- modificări ale apetitului, în special o poftă de alimente bogate în carbohidrați

- creșterea în greutate

- oboseală sau energie scăzută

SAD de primăvară și de vară

Simptomele specifice tulburării afective sezoniere cu debut vara, numită uneori depresie de vară, pot include:

- probleme de somn (insomnie)

- pofta de mâncare slabă

- pierdere în greutate

- agitație sau anxietate

- iritabilitate crescută, notează Mayo Clinic.

Tratamentul pentru tulburarea afectivă sezonieră poate include terapia cu lumină, psihoterapia și medicamente.

Citește și: România ar putea reduce concediul de creștere copil, la cererea OCDE. Psihologul Leca: O nouă manipulare. Femeia face compromisuri foarte mari

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News