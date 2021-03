Misterul untului care nu se poate întinde pe pâine. Care este cauza

Mai multe discuții privitoare la calitatea untului au început după ce o cunoscută autoare de cărți de bucate din Canada, Julie Van Rosendaal, a adresat o întrebare pe Twitter: „Ați observat că nu mai este moale la temperatura camerei?” Ulterior, sute de bucătari au venit cu mesaje similare.

Something is up with our butter supply, and I’m going to get to the bottom of it. Have you noticed it’s no longer soft at room temperature? Watery? Rubbery? pic.twitter.com/AblDzGiRQY