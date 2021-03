Mirel Curea: Gata, a început dezastrul! Cine se îndoiește de ceea ce spun, să sune la ce spital crede el

„Gata, a început dezastrul! Nu mai sunt locuri în ATI-uri.

Vă rog din suflet, nu mă încărcați aiurea, cu rugăminți din categoria „Mirel, te rog ca pe Dumnezeu, sună pe cineva!”. Nu (mai) am pe cine să sun pentru cazurile depășite, de ziua a n-șpea.

Nu am ATI acasă, nu am butelii, nu mai pot suna la niciun spital, să spun eu pe cine să interneze, pentru că în momentul de față, un asemenea telefon însemnă „Dă-l jos din pat pe X și pune-mi-l mie pe Y”. Am sunat în mai multe locuri pentru soția unui prieten vechi. Doar că nu am fost întrebat „Da, domnul Curea, pe cine poftiți să dăm afară din ATI?”

Tot spun, spre distracția și înjurăturile decerebrațior, singura cale rămasă accesibilă este alcătuită din punctele de mai jos:

Unu. Nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”. La primul semn, test - nu este foarte scump și se manevrează ușor - apoi sunat la medic. Întârzierea poate avea efecte grave.

Doi. Vaccinarea. Vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală, în cel mai rău caz, știu pe pielea mea. De regulă, protejează total.

Trei. Nu vă luați după toți distrușii, vă poate costa viața.

Cine se îndoiește de ceea ce spun, să sune la ce spital crede el”, a scris Mirel Curea, joi, 18 martie, pe Facebook.