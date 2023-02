Mircea Geoană, avertisment: România trebuie să-şi transfere relevanţa strategică în dividende economice

“Este evident faptul că România are o locaţie geostrategică excepţional de valoroasă. Iar acest război păcătos – se împlineşte un an de când ruşii l-au pornit - a amplificat rolul ţărilor de pe Flancul Estic. Cancelarul german vorbea la Praga despre faptul că centrul de greutate al Europei se mută către Est. Şi acest lucru este încă un îndemn pentru România, pentru ţări ca România, pentru aliatii de pe Flancul Estuic, membri ai Uniunii Europene de pe Flancul Estic, să găsească formulele cele mai bune pentru a transfera relevanţa strategică în dividende economice, în dezvoltare – în industrie, în infrastructuri, în cercetare, în agricultură şi agroindustrie mai puternice. (…) Astăzi trăim un moment care va rămâne în cărţile de istorie. După 70 de ani, avem un nou război în Europa. Avem război la graniţele României. Avem nevoie de NATO, avem nevoie de Uniunea Europeană, dar avem mai mult decât oricând nevoie de ţări pe Flancul Estic puternice. Şi, oricât de mult am pune noi şi o să punem prezenţă NATO, prezenţă militară, oricât de mult am investi şi investim în Armata Română, fără o economie puternică, fără o agricultură puternică, fără un brand puternic, fără acest salt istoric”, inclusiv în agroindustrie, vremurile care ne aşteaptă vor fi foarte, foarte complicate”.

