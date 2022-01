Mircea Dinescu, MUTARE surpriză la TV. Unde va fi prezent de luni până joi: Un plus valoare adus celor de acasă

"De luni, 24 ianuarie, Mircea Dinescu va fi invitatul permanent al Ioanei Maria Moldovan la Focus 23.

Jurnalul sinteză al zilei de la Prima TV va fi comentat, în notă personală, de realizatorul emisiunii Poezie și Delicatețuri.

“Este un plus valoare pe care îl aducem celor de acasă prin prezența lui Mircea Dinescu în studio. Vom face o sinteză a știrilor zilei, explicată și argumentată de una dintre cele mai cunoscute voci de pe scena publică de la noi. Focus 23 are misiunea de a informa, de a sintetiza și de a le aduce informația netrunchiată și corectă telespectatorilor Prima TV”, spune Ioana Maria Moldovan, prezentator Focus 23.

În fiecare seară, de luni până joi, de la 23.00, Prima TV pune Focus pe ştirile relevante, pe informaţia esentială, corectă şi obiectivă, pe poveşti şi fapte generatoare de plus valoare în societate. Știrile care încheie ziua, prezentate de Ioana Maria Moldovan și cu Mircea Dinescu în studio în calitate de invitat permanent, descoperă extraordinarul din oamenii obișnuiţi, emoţia autentică şi descifrează lumea într-o cheie onestă", potrivit unui comunicat de presă transmis de Prima TV.

De ce a dispărut Ioana Maria Moldovan de la știri: E o lecție foarte grea, care mi-a arătat că totul se poate schimba într-o secundă

Ioana Maria Moldovan este prezentatoarea Știrilelor Focus Prima TV, de la ora 23:00, dar de câteva zile nu a mai apărut pe micile ecrane, spre marea îngrijorare a urmăritorilor săi.

În 19 ani de carieră, este pentru prima dată când prezentatoarea TV se confruntă cu o asemenea situație și a explicat care este motivul.

Întrebată care este moivul pentru care nu a mai apărut la știri, Ioana Maria Moldovan a spus că se confruntă cu probleme de sănătate.

"Lipsesc motivat de câteva zile de la jurnalul de știri Focus de la ora 23:00. Mai pe scurt: nu am voce ... voce extrem de importantă în meseria de prezentator. Mai pe larg, însă, povestea este cam așa. Exact pe 13 ianuarie când minunea mea, Andrei-Ioan, a împlinit patru ani, eu am rămas fără glas. A fost o aniversare pe care n-am s-o uit cu siguranță niciodată!.

Verdictul: laringită, una urâtă!

Am simțit încă de dimineață că nu am glas, dar am miros, am gust, n-am temperatură, am două teste pentru Covid negative, deci sincer nu mi-am făcut multe griji. Însă spre seară, când n-am mai putut scoate un sunet, m-am cam panicat. Eram perfectă, dar fără voce. Evident că am apelat la specialiști, n-am luat după capul meu nimic. Verdictul: laringită, una urâtă! Tratament: medicamente, vitamine, siropuri și repaus vocal total. Asta cu repausul e ceva foarte greu pentru un om care vorbește mult", a declarat Ioana Maria Moldovan pentru click.ro.

"În 19 ani de presă nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. E o lecție importantă și foarte grea, care mi-a arătat că totul se poate schimba într-o secundă" - citește mai departe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News