De ce a dispărut Ioana Maria Moldovan de la știri: E o lecție foarte grea, care mi-a arătat că totul se poate schimba într-o secundă

Ioana Maria Moldovan este prezentatoarea Știrilelor Focus Prima TV, de la ora 23:00, dar de câteva zile nu a mai apărut pe micile ecrane, spre marea îngrijorare a urmăritorilor săi.

În 19 ani de carieră, este pentru prima dată când prezentatoarea TV se confruntă cu o asemenea situație și a explicat care este motivul.

Întrebată care este moivul pentru care nu a mai apărut la știri, Ioana Maria Moldovan a spus că se confruntă cu probleme de sănătate.

"Lipsesc motivat de câteva zile de la jurnalul de știri Focus de la ora 23:00. Mai pe scurt: nu am voce ... voce extrem de importantă în meseria de prezentator. Mai pe larg, însă, povestea este cam așa. Exact pe 13 ianuarie când minunea mea, Andrei-Ioan, a împlinit patru ani, eu am rămas fără glas. A fost o aniversare pe care n-am s-o uit cu siguranță niciodată!.

Verdictul: laringită, una urâtă!

Am simțit încă de dimineață că nu am glas, dar am miros, am gust, n-am temperatură, am două teste pentru Covid negative, deci sincer nu mi-am făcut multe griji. Însă spre seară, când n-am mai putut scoate un sunet, m-am cam panicat. Eram perfectă, dar fără voce. Evident că am apelat la specialiști, n-am luat după capul meu nimic. Verdictul: laringită, una urâtă! Tratament: medicamente, vitamine, siropuri și repaus vocal total. Asta cu repausul e ceva foarte greu pentru un om care vorbește mult", a declarat Ioana Maria Moldovan pentru click.ro.

"În 19 ani de presă nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. E o lecție importantă și foarte grea, care mi-a arătat că totul se poate schimba într-o secundă"

Prezentatoarea TV a mai spus că fiul ei a fost îngrijorat de starea ei și a început să-i pună o mulțime de întrebări.

"Apoi, foarte greu a fost și cu Andrei, care mereu mă striga: mama, mama! Iar pentru că nu-i răspundeam începeau alte întrebări: "De ce nu poți vorbi? Nu o să mai vorbești niciodată! Vorbești prin semne?" El, dragul de el făcea legătura cu o întâmplare pe care am trăit-o. A văzut o mămică cu un băiețel care vorbeau prin semne. M-a întrebat de ce nu vorbesc cu voce. Am încercat să-i explic așa cum m-am priceput mai bine că sunt și oameni speciali care se înțeleg prin semne, că așa i-a lăsat Dumnezeu pe Pământ.

Iar acum văzându-mă fără voce se gândea că și eu voi vorbi doar prin semne.

Medicii vor să mai stau o perioadă pe silence (n.r. tăcere). Dar tot împreună am căzut la o înțelegere, asta pentru că tratamentele își fac efectul și am început să prind ușor glas, să mă întorc săptămâna viitoare, cu o condiție însă... vorbesc doar la jurnal, fix o oră de la 23:00 la 00:00.

În 19 ani de presă nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. E o lecție importantă și foarte grea pe care am primit-o de la viață, care mi-a arătat din nou că totul se poate schimba într-o secundă", a mai spus vedeta.

