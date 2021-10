Mircea Badea a fost ”demascat”. Mare surpriză în... parc

Mircea Badea reacționase după ce liderul protestelor anti-vaccin din Zalău, Erno Kovacs, în vârstă de 50 de ani, s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a ajuns la spital: „Am văzut un antivaccinist din Zalău care se ducea cu Șoșoacă să antivaccinească pe la mitinguri. Până aici este ok, este opțiunea lui. După care, a dat carcalacul peste el și, dintr-o dată, e prin spitale și mulțumește medicilor că l-au ajutat și acum spune să ne vaccinăm că a aflat și el că este nasol.”

Mircea Badea, făcând referire la acest subiect într-o nouă emisiune de la Antena 3, a spus că a fost certat de români. „Eu am încredere în români. Am înțeles că românii știu foarte bine. Am și fost foarte certat. M-a și impresionat faptul că am fost certat rău când am vorbit despre ăla care urla în piețe că nu există COVID. Știți când am vorbit despre cazul acela, nu mai reiau. Mulți m-au certat. M-au făcut să râd, m-au și înspăimântat rău de tot”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

Mircea Badea, „demascat”

În aceeași emisiune, a povestit și o întâmplare care a avut loc recent într-un parc. „Apropo, mă demască populația vigilentă, mă demască românii pe care nu îi păcălești ușor. Sunt foarte tari, foarte tari! Mă plimbam prin parc, în sensul că pur și simplu mergeam din punctul A în punctul B. Mergeam prin parc ca un om. Nu alergam, nu săream, mergeam. Și vine o doamnă, care părea în pragul pensiei, și îmi sare în față. Foarte agilă. Și zice: Aha! Deci, faci sport! Și pleacă mai departe. Asta pentru că am spus eu acum câteva emisiuni că nu mai fac... adică ce sport?! Deci, m-a demascat! Mergi prin parc? Faci sport! M-a demascat! Sunt atât de ușor de demascat de către românii vigilenți și ageri, încât n-am... Îi susțin și am încredere!”, a spus Mircea Badea.