Militar cercetat pentru că le-a cerut civililor veniți la vaccinare să-i cumpere băutură, în Craiova

Printr-un apel la numărul unic de urgență 112, o femeie a sesizat că un militar cere civililor să-i cumpere băutură, la centrul de vaccinare deschis în incinta unei unități militare din Craiova.

Șocată de comportamentul subofițerului, femeia a povestit că militarul le spunea oamenilor: „Ţine 10 lei şi ia-mi şi mie nişte votcă. Te rog eu, nu pot pleca din post! Uite, e magazinul ăsta peste drum. Te întorci imediat şi te vaccinezi”.

Venise să se vaccineze anti-Covid la centrul deschis în incinta Brigăzii Multinaţionale Sud-Est UM 01083 din Craiova.

„Am văzut că un domn a mers şi i-a cumpărat băutura”

Ea le-a mai povestit polițiștilor că cei mai mulți dintre cei rugați au refuzat, dar până la urmă, un bărbat s-a dus și i-a cumpărat băutura.

„Am rămas şocată când am văzut ce făcea. Cum să ceri oamenilor veniţi să se vaccineze să meargă să cumpere băutură? Cei mai mulţi l-au refuzat, dar am văzut că un domn a mers şi i-a cumpărat băutura. Mi se pare inadmisibil, de aceea am sunat la 112.”, a adăugat ea.

Reacția IPJ Dolj

Reprezentanții IPJ Dolj au transmis că „Am primit un apel la 112 marţi dimineaţă. O femeie a reclamat că este la centrul de vaccinare de la UM 01083 şi un subofiţer i-a cerut să meargă să-i cumpere nişte băutura. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, dar in momentul în care au ajuns nu au mai găsit-o pe femeie. Au reuşit să o contacteze ulterior şi aceasta a explicat de ce a sunat la 112.”

Conducerea Unității Militare a fost informată și s-a dispus demararea unei anchete interne. Pe perioada cercetărilor, subofițerul a fost suspendat din funcția de registrator, potrivit Adevărul.

O femeie a fost dată afară din armata britanică după ce a băut și și-a strangulat soția

O femeie militar de 32 de ani a fost dată afară din armata britanică după ce a strangulat-o pe soția sa și a lovit-o cu capul în gură, pe fondul consumului de alcool.

Conform The Sun, Renee Mulcahy s-a declarat vinovată după ce și-a bătut nevasta, cât era beată, în casa lor din West Sussex, Marea Britanie. Cele două s-au întâlnit în 2012, înainte ca Mulcahy să se alăture armatei, în 2017. S-au mutat împreună în 2018 și s-au căsătorit în același an.

Procurorul Lyndsay Zalkin a transmis că prima bătaie a avut loc după o ceartă în legătură cu cantitatea de băutură consumată de militar în acea seară. Aceasta a apucat-o pe soție de gât și a jignit-o. În 2019, alte bătăi au culminat în plecarea soției.