Mihai Trăistariu, după ce a primit factura la gaze: O să-mi ia tot profitul. Îi dau în judecată

"Ce mă amuză este că mă uitat ta televizor și mă gândeam că mie n-o să mi se întâmple. Iată că a venit prima factură umflată de trei ori și jumătate. Mai concret, e pe persoană juridică. Eu am o școală de muzică în Constanța, unde locuiesc, anul trecut, iarna, la cel mai mare frig, la cel mai mae ger posibil, nu am depășit lunar 700 de lei gazul. Ori acum, în decembrie, mi-a venit factura 2380 de lei, cu același consum, e consum constant acolo. Eu am făcut un contract la început, nu rețin să se fi schimbat ceva, să fi primit vreo altă propunere vreodată, cum am auzit la colegi că au primit mail-uri sau telefoane să schimbe contractul, deci la mine contractul este identic cu cel de acum doi ani, când am încheiat cu ei.

Eu am și sunat la ei, am încercat să remediez situația. Bineînțeles că m-au purtat dintr-o parte în asta, să sunt în altă parte, că vor da reclamația mai departe. Nu m-am certat cu ei la telefon pentru că ei sunt niște angajați, nu cunosc, doar să noteze într-un carnețel reclamația și să o dea mai departe, deci nu s-a rezolvat nimic, drept pentru care i-am anunțat că îi dau în judecată. E singura metodă prin care pot afla și eu de ce se mărește de trei ori și jumătate o factură în condițiile în care eu consum același gaz ca anul trecut în lunile geroase.

"O să-mi ia tot profitul"

Sincer să fiu, școala asta a mea de muzică nu produce mari profituri. dacă rămâneam după ce plăteam salarii, impozite, cu vreo mie, o mie și ceva de euro, acum dacă ei vin cu gazul 2.400 și mai vine și curentul, pe care nu l-am primit, abia aștept să vină curentul să mă sperii de acolo, păi o să-mi ia tot profitul, practic o să ajung cred că pe minus. Ei vor falimenta toate afacerile mici. Eu aveam o afacere mică, pe vremea pandemiei nu am avut concerte și a trebuit să trăim din ceva. Ori dacă ei îmi dau faliment, eu nu mai pot supraviețui, ce să mai vorbim de oameni simpli care au primit facturi mai mari decât pensia. Acolo chiar este îngrozitor. Trebuie cu toții să îi dăm în judecată ca să îi potolim cumva. E un jaf, fac un jaf în toată firea.", a spus Mihai Trăistariu la Realitatea Plus.

