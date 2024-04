Mihai Morar, gânduri de a adopta un copil: "Lucrurile se întâmplă. Când nu ne mai așteptam să avem un copil al nostru..."

"Cred că fiecăruia dintre noi i-a trecut asta prin cap la un moment dat. Mi se pare cel mai frumos lucru. Și știu, am prieteni care au înfiat, am făcut și podcasturi despre asta cu Daciana Sârbu, de exemplu. Părinții care înfiază mi se par niște eroi. Pentru că ei de fapt iau un copil care are o poveste, îl oferă toată dragostea lor necondiționată și trebuie să-i schimbe cu totul și cu totul povestea acelui copil. Și copilul ăla vine cu traumele din familiile de unde vine, chiar transgeneraționale.

Nu știi niciodată de ce. Și atunci tu trebuie să… Când e al tău, știi că e al tău. Dar când ai luat un copil și oferi dragostea necondiționată unui străin, mi se pare cel mai frumos și creștinesc lucru pe care îl poți face.

De gândit ne-am gândit, însă știi cum e? Mi se pare că în viața asta lucrurile se întâmplă… Tu ți le plănuieșți, îți aranjezi niște lucruri, te gândeșți la posibilități, dar nu știi ce vine în viața asta. Și la noi a venit Roa, de exemplu. Când nu ne mai așteptam să avem un copil al nostru", a spus Mihai Morar pentru ciao.ro.

Mihai Morar și soția sa, Gabriela, au împreună trei fete - pe Mara, Cezara și micuța Roua.

Vezi și: "Pungi, punguțe. Lasă-le acolo, că o să le folosesc eu". De unde pleacă problemele în România. Daniel Buzdugan: Așa se întâmplă și-n inima noastră

"Mă durea sufletul! Își umpleau farfuriile". La ce ar trebui să renunțe românii. Daniel Buzdugan: Când nu ai niște valori sufletești, apelezi la valorile materiale

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News