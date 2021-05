Mihai Morar, de la "Răi da' buni", la "Fain și Simplu". De ce a RENUNȚAT la televiziune: Mi-a spus că nu o să mă mai întorc niciodată în platoul acela

Mihai Morar a făcut declarații în premieră despre renunțarea la televiziune și la emisiunea "Răi da' buni" pe care a prezentat-o timp de 13 ani.

"Eu m-am schimbat în 13 ani, m-am lăsat dus de unele valuri, rele, bune, până când mi-am dat seama ce-mi doresc să fac cu adevărat și nu e că nu mi-a plăcut televiziunea.

Am avut momente când îmi era organic rău la televiziune, nu din cauza invitaților, pentru că eu pot să vorbesc cu absolut oricine și am de învățat de la oricine, ci pentru că nu mai era ceva ce simțeam eu. Nu simțeam valul interior. Televiziunea nu mai era despre mine, era despre un post de televiziune, era despre rating. Și aici nu dau vina pe nimeni, pe politica postului sau goana după audiențe.

Dau vina exclusiv pe mine! Adică dacă ți se întâmplă ceva rău și tu te simți rău, înainte să dai vina pe oamenii din jurul tău, caută să vezi cum ești tu", a declarat Mihai Morar, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Pandemia de COVID-19 l-a ajutat să-și găsească drumul și să ia decizia

Deși pandemia de COVID-19 a încurcat multă lume, mulți artiști, pe Mihai Morar l-a ajutat enorm și spune că a perioada de lockdown l-a făcut să ia decizia de a renunța la ceva ce nu-i mai făcea bine, ceva ce-l ținea de parte de familie și de cele trei fetițe, și anume televiziunea.

"Apropo de valul care m-a făcut să renunț la televiziune, a fost valul pandemic, valul I al pandemiei. A fost o întâmplare atât de frumoasă, a trebui să luăm o pauză câteva săptămâni și mi-am dat seama când am plecat, când am ieșit după ultima emisiune, pentru că nu mai puteai să faci interviuri cu invitați în direct, era perioada aia cu lockdown total, iar pe zoom eu nu am nicio plăcere să fac.

Deși am foarte multă treabă, sunt omul care a făcut cele mai puține întâlniri pe zoom, pentru că nu simt nicio plăcere. În seara în care am ieșit din studioul de televiziune am avut un sentiment de eliberare și intuiția mea, că eu am o parte feminină foarte dezvoltată, ceea ce nu-i nasol pentru un bărbat. Energia mea feminină mi-a spus că nu o să mă mai întorc niciodată în platoul acela. După trei săptămâni îmi dădeam seama că nu-mi lipsește și la un moment dat m-am panicat.

Zic: Bă, cum să nu-ți lipsească ceva ce ai făcut 13 ani, seară de seară?!

A fost un sentiment de eliberare! Ăla a fost valul interior care m-a făcut să-mi dau seama că nu am pierdut absolut nimic. Aș fi ipocrit să spun că fac treaba asta pentru că iubesc eu meseria asta, eu în televiziune nu mai aveam feedback", a mai spus el.

