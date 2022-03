Mihai Mărgineanu este pilot comercial, dar nu lucrează pentru nicio companie aeriană. De ce nu s-a angajat

"Totul a început din frica de zbor. Mi se părea că cei mai frumoși oameni sunt ăia care zboară, pentru că eu îmi făceam 300 de cruci pe minut, de la decolare până la aterizare. Și eram terifiat de avioanele de linie în care mai călătoream din când în când și cât mai rar posibil. După care… s-a ivit ocazia: puteam învăța să zbor cu un avion, la o școală de zbor privată, Școala de Aviație Comercială de la Tuzla, „Tudor Greceanu. Problema era mărișoară: costa vreo 8000 de euro și dura destul de mult. Și ăsta era doar începutul. Am intrat în școală și n-am mai ieșit de atunci. Pentru că am deschis o ușă către o lume superbă și plină de pasiune.

De ce nu s-a angajat la nicio companie aeriană

O lume cu oameni mult mai frumoși decât în orice alt domeniu. Unii sunt mai frumoși decât mulți frumoși din lumea artistică. După ce am luat PPL – prima licență către ATPL (airline transport pilot licence) – mi-am dat seama că nu mă voi mai opri din învățat până nu se termină tot „învățatul de pe lume. Atunci mi-am propus să fac din „zburat un motiv de a se îndrăgosti soția mea din nou (de mine, evident). Numai că, deși a zburat de multe ori cu mine la manșă, ea nu este atât de impresionată de asta. Exact ca Shania Twain: „OK, and you are Brad Pitt. So what?! Inițial, voiam să merg la BlueAir, pentru care am un respect deosebit, dar cu tristețe mi-am dat seama că, dacă alegeam asta, trebuia să renunț la tot ceea ce făceam cu mare drag: muzică, film, spectacole, să renunț la trupa mea, care îmi este a doua familie, și… să intru în „armată. N-am putut să iau o decizie. Între timp, am făcut 52 de ani și e mai greu să lucrezi cu unul care nu prea se mai impresionează de la o floare cu care nu se face primăvară. Am cotit-o către F. I.,adică flight instructor", a declarat Mihai Mărgineanu într-un interviu pentru viva.ro.

