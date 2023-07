”Mi-aș fi dorit să îmi fi spus cineva că e așa de dinainte să mergem, poate ne-am fi încumetat să plecăm în afară”. Turistă, după vacanța în Mamaia

”Bună! Tocmai ne-am întors de la mare (Mamaia).

1. Pentru ceI care se gândesc să plece vara asta aș dori să spun că am stat în zona plajelor centru/sud a stațiunii și nu recomand... tot ”nisipul” de pe plajă este de fapt o mare de bucățele de scoici, lumea venea cu șlapii până în dreptul apei că să poată merge, altfel te înțepai oriunde puneai piciorul. Mi-aș fi dorit să îmi fi spus cineva că e așa de dinainte să mergem, poate ne-am fi încumetat să plecăm în afară (avem un bebe de 10 luni și am vrut să nu fim prea departe fiind prima experiență de concediu cu ea)

2. Aș dori recomandări pentru anul viitor de locații unde am putea merge și care ar fi mai baby-friendly (nisip fin, apă curată, peisaje frumoase). Menționez că nu am fost plecați la mare în afară și nu știu deloc spre ce să mă îndrept- ce țară/ stațiune etc.

3. Întreb de pe acum pentru că mă gândesc și la varianta în care dacă rezervarea se face mai din timp ar fi mai ok prețul.

Așadar, aș vrea și în legătură cu asta un sfat. În ce perioada/prin ce agenție sau cum e ce mai convenabil de rezervat această vacanță? Menționez că suntem din Iași și dacă ar fi vorba de mers cu avionul (Grecia, Cipru, Spania, Turcia etc) am preferă să fie cu zone din Iași. Mulțumesc!” a scris turista pe un grup dedicat vacanțelor sub 500 de euro.

