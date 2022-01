"Mi-a spus că fac un lucru îngrozitor". Femeie, furioasă după ce verișoara ei nu a dorit să-i adopte copiii: "Mă implora să îi iau"

"Am crescut având o relație foarte apropiată cu verișoara mea. Amândouă avem acum 27 de ani. Din păcate, când am ajuns la liceu, ea a ales altă cale, cea a drogurilor, a petrecerilor și a ajuns să renunțe la școală în ultimul an de liceu. A rămas însărcinată și l-a adus pe lume pe nepotul meu, Evan, care are acum 8 ani. Am ajutat-o mult timp să aibă grijă de el, mă duceam la un colegiu din zonă și aveam timp să o ajut. Însă viața pe care o ducea îi punea în pericol viața nepotului meu. Așa că am sunat la Protecția Copilului și aceștia au supus-o unui program strict, pe care trebuia să îl respecte dacă nu voia să îi fie luat de lângă ea. Apoi nu mai știu ce s-a întâmplat cu ea și fiul ei, pentru că a întrerupt orice legătură cu familia", povestește o tânără pe Reddit, potrivit qbebe.ro.

"Mă implora să îi iau"

"Dăm pe repede înainte și ajungem în prezent. Eu m-am mutat pentru studii, însă de curând m-am întors în orașul natal. Nu mai auzisem nimic de la ea de atunci, până recent când mi-a scris pe un cont de email vechi. Mi-a explicat că Protecția Copilului i-a luat copiii, pe Evan și pe fratele lui de 5 ani și pe sora lor de 3 ani. Nici nu știam că mai are și alți copii. De atunci, au stat la aceeași familie de asistenți maternali. Acum, Protecția Copilului îi iau definitiv dreptul de părinte, întrucât nu a respectat planul impus de aceștia și ea a dat numele meu ca rudă care îi poate adopta. Mă implora să îi iau eu, fiind singurul membru al familiei care ar putea să facă asta: părinții ei sunt bolnavi iar alți verișori sunt prea tineri pentru a face asta. Am fost de acord să mă întâlnesc cu copiii și familia adoptivă în parc. Am descoperit cu uimire că mai este un copil la mijloc, Anna, de 1 an. Probabil, pentru ea verișoara mea încă nu își pierde dreptul de părinte și nu a mai menționat-o", mai spus femeia.

"Mi-a spus că fac un lucru îngrozitor pentru că nu îi adopt"

"Copiii își iubesc familia adoptivă! Familia de asistenți maternali mai are doi copii adolescenți și am putut observa legătura frumoasă care s-a legat între toți copiii. Am decis că nu voi adopta copiii. Părinții adoptivi mă vor lăsa să le fiu mătușă și să mă implic atât cât vreau în viața lor. Evan își mai amintea vag de mine și s-a bucurat să mă vadă. Nu vreau să iau copiii din singura casă pe care au cunoscut-o. Mai mult, nu vreau să să am de-a face cu mama lor care se droghează în continuare.

Când i-am spus de decizia mea verișoarei mele a fost extrem de furioasă. Mi-a spus că copiii merită să crească cu familia lor și că fac un lucru îngrozitor pentru că nu îi adopt. Oare chiar sunt o ticăloasă pentru că am luat această decizie? De asemenea, asistenții maternali mi-a spus că sunt dispuși să adopte toți copiii legal, inclusiv pe Anna, cea mai micuță. Mai mult, tocmai ce am aflat că verișoara mea este din nou însărcinată. Bebelușul va fi luat la naștere de către Protecția Copilului din cauza incapacității mamei de a-i oferi îngrijire, iar asistenții maternali sunt dispuși să adopte și cel de-al cincilea frate", a povestit tânăra.

