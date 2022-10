În cadrul dezbaterii ”Cum (NU) construim în România”, consilierul de Stat, George Agafiței, a transmis mesajul premierului Nicolae Ciucă.

”Doamnelor și domnilor, traversăm o perioadă dificilă care ne învață cu adevărat ce înseamnă o societate rezilientă. Dacă ar fi să analizăm prima parte a genericului sub care se desfășoară această conferință ”Cum nu construim România”, observ că, deși există o doză de pesimism, sunt date care ne arată că sectorul construcțiilor dă semne de revenire după stagnarea din pandemie și în pofida creșterii de prețuri. Cel mai recent raport al Băncii Mondiale privind perspectivele economiei globale transmite un semnal încurajator pentru evoluția economiei românești. Cu o creștere prognozată de 4,6% anul acesta și 3,2% pentru anul viitor, aceste estimări sunt mai bune decât cele avansate în luna iunie. Investițiile dau semne de revigorare datorită lucrărilor noi în construcții, sector care s-a redresat sprijinit de revenirea segmentului de clădiri non-rezidențiale. De asemenea, estimările pe termen mediu ale comisiei de prognoză indică pentru 2022 o previziune de creștere a PIB-ului îmbunătățită de 3,5%, inclusiv ca urmare a creșterii activității de construcții din semestrul al doilea. E un semnal de încredere dar și de validare a măsurilor guvernamentale de susținere economică care sunt direcționate către sprijinirea sectorului de construcții. Chiar la debutul perioadei de creștere a prețurilor, de la începutul anului, am răspuns cu soluții de ajustare a prețurilor materialelor de construcții și cu măsuri pentru forța de muncă. Infuzia de peste 5 miliarde de lei a menținut dinamica acestui sector, locurile de muncă și capacitatea de a implementa proiecte prin finanțările europene și prin bugetul național.

Complementar acestei soluții avem programul Garant Construct cu un plafon total al garanțiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei. Acordăm garanții guvernamentale de până 90% din valoare finanțării lor pentru proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu. Prin valul renovării oferim finanțare de peste 2 miliarde de euro alocați prin PNRR pentru a trece în sectorul construcțiilor la o abordare integrată. Acest lucru înseamnă asigurarea eficienței energetice, consolidarea antiseismică, reducerea riscului la incendiu și tranziția către clădiri verzi, plus respect pentru estetică și calitatea arhitecturală.

Pe lângă fondurile care pot fi absorbite prin PNRR, în alocările puse la dispoziție de către UE avem pentru sectorul construcțiilor oportunități de finanțare și prin noul acord de parteneriat pe care l-am semnat chiar săptămâna trecută pentru perioada 2021-2027 care oferă posibilitatea finanțării inclusiv pentru proiectele de construcție de infrastructură.

Ca să transferi un proiect în construcție ai nevoie de cel puțin 3 ingrediente: materiale de construcții - și am luat măsuri guvernamentale pentru a debloca piața, finanțare - și mai sus am punctat câteva din liniile deschise recent și forță de muncă - pentru aceasta am menținut scutirea la plata impozitului pe venit pentru salariile din construcții.

Asemenea celorlalte sectoare economice, și construcțiile beneficiază de măsurile de compensare și plafonare a prețurilor la energie și la carburant. Am încercat să partajăm între stat și mediul privat povara creșterii prețurilor și am preluat o parte din presiune pentru a nu bloca proiectele de investiții. Liniile de finanțare fără precedent deschise de guvern în cele 10 luni de mandat au perspective certe de investiții în toate domeniile cheie ale economiei și sunt dublate de reforme instituționale și legislative.

Posibilități de finanțare există după cum se vede iar investițiile se numără printre prioritățile majore ale acestui guvern, un guvern care rămâne în continuare deschis dialogului instituțional cu partenerii din sectorul construcțiilor pentru a găsi împreună soluțiile care să încurajeze investițiile fără sa facem rabat la calitate și la transparență decizională. Pentru dezvoltare este nevoie de curaj, implicare și de menținere a unui ritm susținut. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes”, a fost mesajul transmis de premierul Nicolae Ciucă, prin consilierul său.

