Meghan Markle, amenințată de Tom Bower: Voi spune adevărul! Este o tragedie, o scriu ACUM

Meghan Markle a împlinit pe data de 4 august vârsta de 40 de ani și în ciuda mesajelor primite, inclusiv de la Familia Regală, de care ea și Prințul Harry s-au rupt anul trecut, a primit și un avertisment dur.

Mai exact, unul dintre cei mai acizi și de temut biografi regali s-a apucat să scrie biografia neautorizată despre Meghan Markle, ducesa de Sussex, care i-ar putea aduce acesteia grave prejudicii de imagine.

Tom Bower, amenințare pentru Meghan Markle

În acest context, jurnalistul de investigaţie Tom Bower ar fi semnat un avans de şase cifre, scrie presa britanică.

Tom Bower, în vârstă de 74 de ani, este cunoscut pentru articolele sale aspre și tranșante, iar dacă Meghan Merkle a intrat în vizorul lui, probabil că rezultatul va fi spectaculos.

Scriitorul a vorbit despre noua sa carte și a confirmat faptul că va fi dură, dat fiind faptul că timp de un an de zile a strâns probe, a vorbit cu prietenii, dușmanii, asociații lui Meghan Markle, dar și cu Prințul Harry, soțul acesteia.

"O scriu acum. Voi spune tot adevărul!", a spus Tom Bower.

Cartea lui nu este o surpriză și asta pentru că zvonurile circulau încă de acum doi ani.

Pe de altă parte, şi prinţul Harry plănuieşte să scrie împreună cu soţia sa nici mai mult, nici mai puţin de patru cărţi, iar această acţiune nu este bine văzută de Tom Bower.

"Singura modalitate prin care Harry poate câştiga bani şi justifica avansul şi singurul lucru cu care editorii americani vor fi mulţumiţi este dacă este foarte critic faţă de Familia Regală. Va fi dăunător pentru ei şi asta este o tragedie", a spus Tom Bower.

Harry și-a "exorcizat demonii" cu noua carte. Prințul Charles, surprins

Ducele de Sussex va împărtăși „greșelile și lecțiile învățate” în timpul vieții sale într-o carte de memorii care va fi publicată anul viitor. Acesta a semnat un contract cu editura Penguin Random House și a promis că va evidenția „părțile bune și pe cele rele” și că va fi „sincer”, scrie BBC.

Profitul făcut după vânzarea exemplarelor publicate va fi donat unor organizații caritabile. Se pare că și Familia Regală a aflat de cartea pe care prințul o scrie cu ocazia ultimei vizite a acestuia în Marea Britanie. Un purtător de cuvânt al ducelui a declarat că acesta nu s-a așteptat ca Familia să îi ofere permisiune pentru publicarea cărții. Nu au fost oferite detalii despre cauzele sociale către care vor fi donați banii.

Cartea lui Harry, o nouă controversă

Decizia Prințului Harry nu este văzută cu ochi buni de oficialii de la Casa Regală și potrivit acestora "Harry nu l-a avertizat pe Charles despre o afacere de 20 de milioane de dolari".

Ducele de Sussex, în vârstă de 36 de ani, lucrează în secret la cartea despre viața sa în familia regală de aproape un an. Prințul Harry a colaborat cu scenaristul câștigător al lui Pulitzer, J. R. Moehringer, într-o mișcare rară de la un membru senior al familiei regale. Se spune că prima schiță a manuscrisului, în prezent fără titlu, este aproape complet scrisă și urmează să fie trimisă în octombrie.

Mai mult, experții regali au pus sub semnul întrebării motivul lui Harry pentru scrierea cărții, subliniind că el este deja bogat și a vorbit anterior despre Megxit.

Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat pentru Mail Online că Harry își "exorciza demonii" cu cartea, dar a întrebat cât de unilateral ar fi.

"Va fi adevărul sau adevărul lui? Și vor fi aceiași sau diferiți?", este întrebarea pusă Fitzwilliams.

Experții au declarat pentru Daily Mail că lui Harry i se va acorda "cel puțin" un avans de 20 de milioane de dolari (14,6 milioane de lire sterline) pentru memorie, cu milioane de vânzări în plus.

"Scriu acest lucru nu ca prințul în care m-am născut, ci ca omul care am devenit"

"Scriu acest lucru nu ca prințul care m-am născut, ci ca omul care am devenit. Am purtat multe pălării de-a lungul anilor, atât la propriu, cât și la figurat, iar speranța mea este că, spunându-mi povestea - înălțimile și minusurile, greșelile, lecțiile învățate - pot ajuta să arăt că, indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât credem. Sunt profund recunoscător pentru oportunitatea de a împărtăși ceea ce am învățat de-a lungul vieții mele până acum și sunt încântat de faptul că oamenii pot citi o relatare directă a vieții mele, care este exactă și complet sinceră", a transmis Prințul Harry.