Harry și-a "exorcizat demonii" cu noua carte. Charles, surprins: S-au SĂTURAT. O carte a lui, scrisă de ea

Ducele de Sussex va împărtăși „greșelile și lecțiile învățate” în timpul vieții sale într-o carte de memorii care va fi publicată anul viitor. Acesta a semnat un contract cu editura Penguin Random House și a promis că va evidenția „părțile bune și pe cele rele” și că va fi „sincer”, scrie BBC.

Profitul făcut după vânzarea exemplarelor publicate va fi donat unor organizații caritabile. Se pare că și Familia Regală a aflat de cartea pe care prințul o scrie cu ocazia ultimei vizite a acestuia în Marea Britanie. Un purtător de cuvânt al ducelui a declarat că acesta nu s-a așteptat ca Familia să îi ofere permisiune pentru publicarea cărții. Nu au fost oferite detalii despre cauzele sociale către care vor fi donați banii.

Cartea lui Harry, o nouă controversă

Decizia Prințului Harry nu este văzută cu ochi buni de oficialii de la Casa Regală și potrivit acestora "Harry nu l-a avertizat pe Charles despre o afacere de 20 de milioane de dolari".

Ducele de Sussex, în vârstă de 36 de ani, lucrează în secret la cartea despre viața sa în familia regală de aproape un an. Prințul Harry a colaborat cu scenaristul câștigător al lui Pulitzer, J. R. Moehringer, într-o mișcare rară de la un membru senior al familiei regale. Se spune că prima schiță a manuscrisului, în prezent fără titlu, este aproape complet scrisă și urmează să fie trimisă în octombrie.

Mai mult, experții regali au pus sub semnul întrebării motivul lui Harry pentru scrierea cărții, subliniind că el este deja bogat și a vorbit anterior despre Megxit.

Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat pentru Mail Online că Harry își "exorciza demonii" cu cartea, dar a întrebat cât de unilateral ar fi.

"Va fi adevărul sau adevărul lui? Și vor fi aceiași sau diferiți?", este întrebarea pusă Fitzwilliams.

Experții au declarat pentru Daily Mail că lui Harry i se va acorda "cel puțin" un avans de 20 de milioane de dolari (14,6 milioane de lire sterline) pentru memorie, cu milioane de vânzări în plus.

"Scriu acest lucru nu ca prințul în care m-am născut, ci ca omul care am devenit"

"Scriu acest lucru nu ca prințul care m-am născut, ci ca omul care am devenit. Am purtat multe pălării de-a lungul anilor, atât la propriu, cât și la figurat, iar speranța mea este că, spunându-mi povestea - înălțimile și minusurile, greșelile, lecțiile învățate - pot ajuta să arăt că, indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât credem. Sunt profund recunoscător pentru oportunitatea de a împărtăși ceea ce am învățat de-a lungul vieții mele până acum și sunt încântat de faptul că oamenii pot citi o relatare directă a vieții mele, care este exactă și complet sinceră", a transmis Prințul Harry.

Prințul Charles, surprins

Surse apropiate ale Prințului Charles au spus că acesta a fost "surprins" de știri și că membrii familiei nu au fost avertizați în prealabil că o carte era în plină desfășurare, până când a apărut știrea luni.

"O carte a lui Harry, scrisă de Meghan", a spus un oficial regal.

"Cred că toată lumea s-a săturat să fie supărată când vine vorba de cei doi. Au petrecut ultimele 18 luni făcând tot ce le-au promis Majestății Sale că nu vor face - trăind din viața anterioară și din statutul lor de membri ai Familiei Regale. Din păcate, este deprimant de previzibil. Sugestia lui Harry că ar scrie despre „greșelile” sale și „lecțiile” pe care le-a învățat a ridicat multe sprâncene", a spus altă sursă.

Conform bârfelor care circulă în cercurile vedetelor, se pare că lansarea cărții prințului nu este întâmplătoare. Harry și Meghan au avut o perioadă în care nu au mai ieșit în lumina reflectoarelor pentru a regla problemele pe care aceștia le au cu familia regală, cu scopul de a-și boteza fetița în cadrul unei ceremonii regale, susține @deuxmoi. Deși este improbabil ca acest lucru să se întâmple, cei doi plănuiesc să țină cartea ca monedă de schimb pentru protecția familiei regale. „Dacă Firma nu îi va proteja pe Harry și Meghan, ei nu îi vor proteja la rândul lor”, spune o sursă apropiată celor doi.