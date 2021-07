Harry își scrie memoriile ”corect și adevărat”: Scriu în calitate de bărbat, nu de prinț

Ducele de Sussex va împărtăși „greșelile și lecțiile învățate” în timpul vieții sale într-o carte de memorii care va fi publicată anul viitor. Acesta a semnat un contract cu editura Penguin Random House și a promis că va evidenția „părțile bune și pe cele rele” și că va fi „sincer”, scrie BBC.

Profitul făcut după vânzarea exemplarelor publicate va fi donat unor organizații caritabile. Se pare că și Familia Regală a aflat de cartea pe care prințul o scrie cu ocazia ultimei vizite a acestuia în Marea Britanie. Un purtător de cuvânt al ducelui a declarat că acesta nu s-a așteptat ca Familia să îi ofere permisiune pentru publicarea cărții. Nu au fost oferite detalii despre cauzele sociale către care vor fi donați banii.

Cartea va apărea în 2022

Nici editura Penguin nu a oferit detalii despre contractul semnat, care include o carte audio și drepturi de autor la nivel internațional.

„Scriu această care nu în calitatea mea de prinț în care am fost născut, ci în calitate de bărbat. Am jucat multe roluri de-a lungul anilor, practic și figurativ vorbind, și sper că, spunându-mi povestea, cu bune și rele, cu greșeli și lecții învățate, pot să arăt că de oriunde am proveni, avem mult mai multe în comun decât ne este dat să credem”, a declarat prințul.

Primul draft al cărții este aproape gata

„Sunt profund recunoscător pentru oportunitatea de a împărtăși ceea ce am învățat în timpul vieții mele și sunt încântat că oamenii vor putea citi despre viața mea într-un mod corect și adevărat”, a mai spus ducele de Sussex.

Se pare că primul draft al cărții este aproape gata și va fi predat editurii în luna octombrie. Specialiștii în familia regală britanică consideră această carte un semn de independență completă a prințului Harry, care a mai vorbit în trecut despre problemele din familia în care s-a născut. Se pare că prințul ar fi primit un avans de 20 de milioane de dolari pentru cartea pe care urmează să o scrie, anticipându-se faptul că vânzările vor depăși zeci de milioane de dolari, scrie Daily Mail.