Medvedev spune că autorităţile moldovenești "au vândut" ţara României. Bogdan Chirieac: Război hibrid. Nu au cum să cucerească Republica Moldova cu tancul

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declarațiile lui Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care a amenințat din nou Chișinăul și a afirmat că Republica Moldova nu există ca țară, acuzând politicienii moldoveni că au vândut țara României.

Fostul preşedinte al Rusiei a făcut aceste declarații după ce premierul moldovean, Dorin Recean, a anunțat că mai mulţi oficiali ruşi, inclusiv Vladimir Putin, au interdicţie de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.

Bogdan Chirieac: Război hibrid. Nu au cum să cucerească Republica Moldova cu tancul

"Este cheia războiului hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova. Nu au cum să cucerească Republica Moldova cu tancul că trebuie să treacă de Ucraina, Transnistria, care a constituit o măsură de presiune constantă asupra Chișinăului, nu poate fi activată că ar fi zdrobită imediat de Ucraina și atunci încearcă această modalitate. Iar ca țară este un stat independent, suveran, prima sa recunoaștere a fost făcută chiar de România, este la Organizația Națiunilor Unite. Asta pe de o parte, pe de altă parte, sigur că din punct de vedere economic Republica Moldova are puține șanse de dezvoltare în afara Uniunii Europene.

Practic nu are șanse de dezvoltare în afara Uniunii Europene, iar aderarea însemnând că are loc fie ca stat independent și suveran, fie unindu-se cu România. Este clară situația, nu ai resursele necesare, inclusiv demografic este o problemă în Republica Moldova. Din 4,6 milioane de locuitori, 2 milioane sunt în Europa, având pașapoarte românești, 300 de mii sunt în Transnistria, e o zonă majoritară rusofonă, 2 milioane 300 de mii mai sunt în Republica Moldova, majoritatea concentrată la Chișinău, restul e țara pustie", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

