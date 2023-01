Mediul privat a suferit în 2022: Peste 35.000 de firme dizolvate în primele 11 luni, cu 23% mai mult față de aceeași perioadă din 2021

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 6.581 de firme (număr în creştere cu 25,62%), şi în judeţele Constanţa (1.828, +22,68%), Cluj (1.698, +31,83%), Timiş (1.674, +23,18%) şi Ilfov (1.451, plus 29,9%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 192 (-11,11%), Covasna (230, +33,72%) şi Mehedinţi (242, +43,2%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme, în primele 11 luni din 2022, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au consemnat 10.607 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de perioada similară a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 20,73%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice precum şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 3.405 (+26,02%), 3.251 (+21,71%), respectiv 3.108 (+22,41%).

În noiembrie 2022, s-au înregistrat 4.429 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (880) şi în judeţele Constanţa (252), Timiş (240) şi Cluj (205), scrie Agerpres.

Peste 13.500 de firme din România și-au suspendat activitatea în primele 11 luni ale anului 2022, anunță ONRC.

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din 2022 a fost de 13.528, în creştere cu 16,58% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).



Potrivit Agerpres, cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 1.444 (număr în creştere cu 24,59% faţă de perioada ianuarie - noiembrie 2021), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 657 de firme suspendate (în creştere cu 11,73%), Iaşi - 598 firme (+29,72%), Braşov - 576 (+34,89%), Constanţa - 563 (plus 12,6%) şi Neamţ - 552 (+30,19%).



La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 74 (în creştere cu 2,78% faţă de primele 11 luni din 2021), Covasna - 115 (minus 12,71%), Caraş-Severin - 115 (plus 3,6%) şi Giurgiu - 115 (plus 19,79%).

