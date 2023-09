Măsurile fiscale, pericol pentru cultură. Revolta artiștilor: Dacă sunteți ok cu ceea ce se întâmplă, nu faceți nimic. E totul bine / Cum am putea plăti aceste taxe?

Oamenii din lumea artei și-au arătat indignarea privind această măsură. Biletele la spectacole s-ar putea scumpi chiar cu 50%, odată cu creșterea TVA de la 5 la 19%, așa cum vrea Guvernul. Vor fi afectate toate tipurile de evenimente culturale, de la spectacole de teatru, concerte sau festivaluri.

Edmond Niculușcă, fondatorul și președintele ARCEN - Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate, a spus că măsura „va distruge fragilul ecosistem cultural și creativ independent din România!”

„Creșterea cotei TVA pentru biletele la evenimente culturale de la 5% la 19% va distruge fragilul ecosistem cultural și creativ independent din România! E nevoie de solidarizarea tuturor împotriva discriminării și concurenței neloiale pe care Statul Român o pregătește împotriva mediului privat și a culturii independente. Guvernul intenționează să mențină TVA-ul de 5% doar pentru evenimentele organizate de autoritățile publice.

Pentru cei din mediul privat, TVA-ul va fi de 19%. Iată costurile unui organizator de evenimente culturale, ca să înțelegeți gravitatea situației:

* TVA: 19%

* Timbrul de monument istoric: 2%

* Crucea Roșie: 1%

* Taxa locală DITL: 2%

* Taxe DDA muzicale: până la 12% (diferă de la spectacole de teatru, teatru dans, muzica live…)

* Impozit MICRO: 1%

* Comisionul de ticketing (nu e obligatoriu dar e imperios necesar în 2023): 5-6%TOTAL: +/- 43%

Dintr-un bilet care costa 100 de lei, 43 lei se duc pe taxe iar din restul de 57 de lei noi trebuie să plătim:

- echipamente

- cazări și transport

-decoruri

-personal tehnic

- onorarii artisti + taxe pe onorarii

- comunicare și promovare online, offline-personal organizare

-grafica

Și atâtea altele…. CUM?”, a scris Edmond Niculușcă.

Muzicianul Marius Popa a avut și el un punct de vedere.

„Anul acesta am renunțat la un proiect foarte drag mie, “Povestea Leului Ra”. Un spectacol independent pe care îl jucam cu sala plină și în București și în Brașov. Pe bilete. Am renunțat după 10 reprezentații din cauza taxelor foarte mari. Deși aveam vânzări bune (în București era 95 de lei biletul), de fiecare dată ieșeam pe minus. Echipa de 15 oameni nu putea fi plătită din sub 60% bani care ne rămâneau și din care trebuia să plătim IAR taxe pe drepturi de autor. Asta e, nu ne plângem. Astea sunt regulile jocului, le joacă doar cine poate. Însă o țară fără cultură și fără experimente culturale este o “țară mică cu mese puține”, vorba regretatului Dinică. Dacă sunteți ok cu ceea ce se întâmplă, nu faceți nimic. E totul bine”, a scris Marius Popa.

Mesajul actorului Octavian Strunilă a fost:

„Se mărește TVA-ul pentru evenimente culturale la 19%. Pun mai jos totalul taxelor pe care le plătește un organizator de sepectacole(teatru) și o să rog autoritățile să-mi spună cât mai avem pâna la “statutul” de casino!

Taxe organizare spectacol teatru (e adevărat maximale):

TVA - 19%

Timbru teatral - 5%

Patrimoniu (clădiri de patrimoniu) - 2%

Crucea Roșie - 1%

Taxa locală DITL- 2%

Taxe DDA muzicale - până la 12% (diferă de la spectacole de teatru, teatru dans, muzica live…)

Impozit MICRO - 1%

La asta se adaugă comisionul de ticketing (nu e obligatoriu dar e imperios necesar în 2023) - 6%

TOTAL - 48%

În concluzie, într-un turneu, dintr-un bilet care costa 100 de lei, 48 se duc pe taxe iar din restul de 52 de lei noi trebuie să plătim:

- chiria sălilor de spectacol (nu conține TVA)

- cazări (9% tva)

- transport decor+actori+personal tehnic (TVA deductibil doar 50%)

- onorarii actori + taxe pe onorarii

- promovare online, offline

- tehnic operator lumini și sunet

- mașiniști- personal organizare

CUM? Știe cineva cât e o licență pentru păcănele? Nu glumesc! În condițiile de mai sus, întreb:

- în ROMÂNIA, care sunt avantajele pe care le are un operator de evenimente culturale față de un casino sau o cârciumă?”

