Mascații, descindere la adresa greșită. Mărturia femeii: Fiica noastră este traumatizată. Nu merita așa ceva

"Am auzit urletele acestor indivizi, indivizi, că oameni nu sunt. Am reușit să ies din casă căci dacă nu apucau să îmi spargă și ușa casei. Am reușit să ies cu mâinile sus, așa cum mi-au cerut ei și cu arma îndreptată către pieptul meu. În spatele meu era fiica mea minoră. Câinele nostru încerca să ne protejeze. Nu știu cât sunt de pregătiți și cum sunt selectați pentru a face parte din aceste trupe speciale care ar trebui să ne protejeze pe noi, cei nevinovați, și să-i oprească pe cei care comit fărădelegi. Nu știu cum sunt pregătiți căci câinele meu totuși le-a ținut piept. Ei au fost într-un număr destul de mare. Nu m-au legitimat, nu s-au legitimat nici ei. Nu mi-au prezentat nici un mandat. Am reușit eu să-l determin pe unul dintre cei în acțiune să vorbească, să-și spună numele și ce caută la noi dimineața în jurul orei 5:30. Practic cu forța le-am smuls numele din gură.

Au ajuns până la urmă la adresa corectă. I-am filmat la adresa corectă. Am vrut să vedem dacă tot intră în forță pentru că atâta timp cât pe noi ne-au terorizat și au pătruns peste noi. Acolo nu au mai ieșit din dubă. Se vede clar cum stau în fața porții imobilului la care ar fi trebuit să ajungă de la bun început. Mă voi ține de ei și îi voi urmări. Voi face tot ceea ce este legal ca nimeni din țara asta să nu mai pățească așa ceva. Fiica noastră minoră este traumatizată de pierderea tatălui și nu cred că merita să treacă prin așa ceva.", a declarat Cecilia Grecu la RealitateaPlus.

Reamintim că miercuri dimineaţă, mascaţii au descins la o adresă greşită din Clinceni, judeţul Ilfov. O femeie şi fiica sa au fost trezite din somn, bruscate, imobilizate de oamenii legii şi ameninţate cu arma. După ce au realizat că au greşit adresa mascaţii au plecat pur şi simplu fără să îi dea femeii nicio explicaţie.

VEZI ȘI: Mascații au greșit adresa și au descins peste o femeie cu un copil. Poliția Română își cere scuze: Vor fi dispuse măsurile legale