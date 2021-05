Mărturia unui român din Israel: Am stat în buncăr. Prima alarmă a durat 45 de minute

Bărbatul spune că situația este grea pentru localnici, dar aceștia trebuie să facă față situației pentru că israelienii „nu au altă țară" în care să se ducă.

„Ne-am petrecut noaptea în buncăr, în camera protejată. Aseară, la ora 21.00, a sunat alarma. Am fugit repede ...

Fiecare apartament are o cameră specială cu pereţi groşi, cu obloane de fier. Le-am închis ermetic. Am stat în camera protejată.

Era un zgomot de nedescris. La un moment dat, o rachetă a căzut la noi în cartier şi s-a oprit şi curentul. Am rămas în întuneric. Telefoanele erau suprasolicitate şi nu aveam semnal. Nu a fost uşor.

Prima alarmă a durat 45 de minute.

Parcă niciodată n-a fost o alarmă atât de lungă. După aceea, cu intermitenţe, toată noaptea (n.r. au fost alarme).

Copiii au dormit acolo. Noi am mai ieșit, dar am făcut noapte albă. Am avut alarme şi la 3 dimineața, şi la 4, şi la 5. Abia la 5.30 dimineața, au încetat.

În orașul în care stau eu, nu au mai fost alarme, dar au fost în orașele din sud.

Școlile sunt închise, cei care au putut, au lucrat de acasă. Sloganul „stați în casă" a fost valabil la noi, dar din alte motive.

(...)

Nu este ușor, dar nu trebuie să ne plecăm în fața terorii. Statul Israel este un stat democratic, are o conducere democratică şi, până la urmă, israelienii nu au altă țară.

Trebuie să facem față situației așa cum este. Sigur că într-o situație de război nu există câștigători, există doar pierzători, şi ne este teamă. (...)

Copiii sunt instruiți. La fel cum ai japonezilor sunt instruiți ce trebuie să facă în caz de cutremur, şi copiii noștri sunt instruiți cum să procedeze în caz de alarmă", a spus acesta, miercuri, la Antena 3.