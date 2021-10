Marius Tudor, consilier PE, după ce a acuzat autoritățile române că au introdus ilegal certificatul COVID: Exemplul Franței și al Belgiei

Marius Tudor, consilier în Parlamentul European, oferă exemplul Franței și al Belgiei în implementarea certificatului verde COVID, după ce a declarat că România face uz în mod eronat de un articol din Regulamentul Uniunii Europene pentru a impune obligativitatea prezentării certificatului COVID. (Vezi AICI articolul)

"Consider că am prezentat deja suficiente argumente legale care dovedesc, cel puțin, că utilizarea certificatului verde european încalcă regulamentul UE și este nelegală. Dar nu aceasta este cea mai mare problemă, toți suntem conștienți că e nevoie de responsabilitate generală, iar dacă e nevoie de restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți, atunci restrângere trebuie să se facă numai după ce am epuizat toate soluțiile, doar legal și în interesul cetățenilor.

De exemplu, în Franța, există două tipuri de certificate: unul pentru „activități” care facilitează accesul în anumite locuri deschise publicului și este aplicabil până la 15 noiembrie 2021 și altul, certificat „de călătorie”, care este implementat ca parte a „certificatului digital Covid” al UE și a controalelor de sănătate la frontieră. Utilizarea acestuia în format european pentru călătorii este prevăzută legal de la 1 iulie 2021 până la 30 iunie 2022.

În Belgia, Regiunea Capitalei Bruxelles, există un certificat național “Safe ticket” care atestă fie vaccinare, fie testarea, fie recuperarea și care poate fi folosit în format fizic sau electronic pentru facilitarea accesului în anumite locuri și certificatul digital european folosit de cetățenii străini aflați în Bruxelles.", a declarat Marius Tudor pentru DC NEWS.

"Cea mai eficientă soluție este vaccinarea"

Marius Tudor consideră că cea mai eficientă soluție pentru a preveni boala COVID-19 este vaccinarea, dar oamenii trebuie să aibă și acces la testare.



"Se fac eforturi considerabile, dar nu suficiente și nici în direcția corectă, din punctul meu de vedere. Iar toată această degringoladă este susținută și de răutatea, nepăsarea multor oameni, inclusiv a multor politicieni. E păcat să etichetezi agresiv alți cetățeni doar pentru că alegerea acestora nu corespunde cu un adevăr propriu. Dragilor, nimeni nu deține adevărul absolut, în afara Domnului, dar toți putem da dovadă de un gram de responsabilitate.

Pentru mulți dintre noi cea mai eficientă soluție este vaccinarea, așa spune și Comisia Europeană. Pentru alții, la fel de mulți, dar care din motive medicale sau pentru că nu vor nici în ruptul capului să se vaccineze, calea este testarea, iar în cazurile de testare pozitivă, izolarea și tratarea timpurie. Nu lăsați emoțiile propriului adevăr să vă întunece judecata, raționamentul. Fiți lucizi, respectați alegerea fiecărui cetățean, fiți responsabili și ajutați-vă între voi, nu dezbinați. Acolo unde vedeți că oamenii nu vă împărtășesc alegerea, încercați să le oferiți o altă soluție, nu îi marginalizați, nu îi desconsiderați.", a mai spus consilierul din PE

"De ce am ales calea separării? "



"România s-a concentrat doar pe campania de vaccinare, este absolut minunat, dar a neglijat importanța testării la scară largă și, implicit, milioane de români care nu pot sau nu vor să se vaccineze. Comisia Europeană are o strategie de vaccinare dar și una de testare. De ce? Pentru că executivul european susține vaccinarea, ca soluție majoră, principală, dar și testarea, pentru combaterea pandemiei.

În plus, își dorește să evite discriminarea între cetățeni, își dorește să ofere posibilitatea oamenilor, prin vaccinuri gratuite, să se vaccineze dacă această este alegerea lor și pune la dispoziția statelor membre teste pentru cetățenii care nu post sau nu vor să se vaccineze. Dacă executivul european consideră că această soluție, care integrează două măsuri, fiecare cu importanța ei, este benefică, noi, România, de ce nu avem încă teste gratuite disponibile pentru cetățeni. De ce am ales calea separării? ", mai spune acesta.

Marius Tudor: Soluția este și la noi, la oameni

În încheiere, Marius Tudor a venit cu un apel către cetățeni, dar și către politicieni.

"Soluția este și la noi, la oameni, așa că vă îndemn, pe cei care alegeți să vă vaccinați, să mergeți la un centru de vaccinare cât mai repede și să îi luați și pe ceilalți membri ai familiei. Vă rog, pe cei care nu puteți sau nu doriți să vă vaccinați, să vă testați periodic. Știu, pentru voi e mai greu, financiar, pentru că un test PCR chiar și unul antigen rapid sunt costisitoare, acum, dar nu vă pierdeți speranța, există mereu o soluție pentru orice, iar statul încă mai poate să asigure teste gratuite.

În plus, toți trebuie să respectăm regulile sanitare, să ne dezinfectăm mâinile, să păstrăm distanțarea fizică, adică să fim responsabili și să avem grijă unii de alții, atât, nimic mai mult, nimic mai puțin. Putem evita atitudini și discuții interminabile și păguboase care ne plasează în categorii, de parcă nu toți am fi doar oameni, dacă respectăm câteva reguli simple. În final, vă rog, și pe dumneavoastră, domnilor conducători de stat să încercați să găsiți soluții pentru toți, să vă tratați cetățenii cu egalitate și să oferiți sprijin tuturor, să nu impuneți obligații prin tehnici subversive, când există și alte soluții.", a mai declarat Marius Tudor.