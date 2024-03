„Mărioară de la Gorj", interpretată adorabil pe scena de la Românii au Talent. Adrian Bradu, copilul care se topește de dorul părinților

Adrian Bradu, un elev în vârstă de 14 ani din Republica Moldova, a început studieze la acordeon de la vârsta de 8 ani și a început să cânte vocal de la vârsta de 4 ani. El a spus că a ales acordeonul pentru că „este un instrument foarte melodios, foarte frumos și îmi vine foarte mult la suflet.”

Tânărul concurent a fost foarte emoționat și a dezvăluit că o admiră foarte mult pe Andra.

„Sunt foarte emoționat deoarece am văzut platoul de filmare și este foarte imens și foarte frumos. Desigur, sunt foarte emoționat deoarece în fața mea o să stea Andra. Ador piesele ei, o ador pe ea în general. Dacă aș avea ocazia, cândva în viață, să cânt cu ea, cu cel mai mare drag aș face-o.”, a spus micuțul.

Adrian cântă la acordeon, saxofon, pian, fluier, flaut

„Ador foarte mult să cant la diverse instrumente, dar, în special, ador acordeonul. Eu locuiesc în satul Chetroşica Nouă, un sat frumos, pe-o gură de plai, pe un colț de rai. Studiez la Școala Muzicală din orașul Cupcini. Fac naveta 7km, zi de zi.", a spus concurentul.

Dorul pentru părinți îl chinuie în fiecare zi

Cu ochii în lacrimi, Adrian a mărturisit că bunicul are grijă de el deoarece părinții lui muncesc în Chișinău, iar dorul îl macină în fiecare zi.

„Cel mai mult are grijă de mine bunelul din cauză că părinții muncesc foarte greu în Chișinău. Apreciez foarte mult munca lor, că își dau stăruința pentru noi. Familia mea este alcătuită din patru frați. Părinții mei se sacrifică pentru noi toți. Mă întristează faptul că nu sunt alături de mine să mă susțină în unele momente mai grele. Îmi lipsesc foarte mult chipurile lor. Mi-e foarte greu că muncesc și nu îi am alături. Îmi lipsesc mult! Am vorbit cu ei la telefon, mi-au urat mult succes și m-au încurajat cum au știut ei cel mai bine”, a spus băiețelul cu ochii în lacrimi.

„Dacă o să fiu cântăreț faimos, în primul rând, o să-mi ajut familia. Vreau să știe că nu m-au crescut în zadar și am ajuns cineva.”, a mai spus el.

Reacția juriului

„Ai o voce foarte frumoasă, foarte caldă. Pare că nu faci niciun efort, ceea ce înseamnă că ai și o ureche muzicală excepțională, iar faptul că tu cânți la acordeon folosind, în egală măsură, și mâna dreaptă, și mâna stângă, face din tine un băiat cu atât mai talentat și mai valoros. Bravo!”, a spus Andi Moisescu.

„A fost totul atât de natural și atât de plăcut să-ți aud glasul de copil. Nu a fost nimic forțat, nu ai vrut să pari ca altcineva, să cânți ca un adult, să se audă nu știu ce vibrato. Îmi plac naturalețea asta și inocența pe care am simțit-o în vocea ta. Ai timp să te maturizezi. Ce am văzut acum mi s-a părut adorabil.”, a spus Andra.

