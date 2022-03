Marina Almășan, semne de la Victor Socaciu, după moartea acestuia. "Am regretat acest lucru"

Victor Socaciu s-a stins din viață pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, la vârsta de 68 de ani. Artistul era internat de o lună în spital și se afla în comă. Victor Socaciu și Marina Almășan și-au unit destinele în anul 1996. Cei doi au fost căsătoriți timp de 16 ani și au împreună un fiu, pe Victoraș Socaciu. Regretatul artist și Marina Almășan s-au despărțit în 2012, iar în 2016 Victor Socaciu s-a căsătorit cu Brândușa Simion.

După moartea lui Victor Socaciu, Marina Almășan a declarat, în exclusivitate pentru Spectacola, că a primit niște semne din partea fostului soț. De asemenea, vedeta a precizat că lucrurile ar fi stat altfel dacă ar fi primit aceste semne înainte.

"Sunt niște lucruri pe care le-am aflat după moartea lui Victor, sunt niște semne trimise de el către mine, pe care eu le-am primit după ce el a murit, din păcate. Poate că lucrurile s-ar fi schimbat dacă le-aș fi primit înainte, dar asta este. Nu putem să știm niciodată cum ar fi fost dacă...Mai multe despre aceste semne le-am scris în carte, acolo vorbesc în detaliu și cred că o să constituie una dintre surprizele acestei cărți", a declarat Marina Almășan pentru Spectacola.

Marina Almășan a scris o carte în memoria lui Victor Socaciu

Vedeta a scris și o carte în care vorbește despre povestea de dragoste dintre ea și Victor Socaciu. Marina Almășan a declarat că lansarea cărții va fi pe 5 mai, cu două zile înainte de ziua fiului său și al lui Victor Socaciu. De asemenea, Marina Almășan a dezvăluit și cine a susținut-o în decizia de a scrie această carte.

"Cartea o să apară în luna aprilie și o voi lansa pe dat de 5 mai, cu două zile înainte de ziua de naștere a fiului meu, care împlinește pe 7 mai, 25 de ani. Este o carte pe care eu i-o dedic, în memoria tatălui său. Vreau să fac o lansare a cărții spectaculoasă, la care am început deja să lucrez. Vreau să fie prezent și Victor, indirect, prin cântecele sale, vreau să fie prezenți toți prietenii săi, oamenii care l-au cunoscut/ Îmi doresc să fie un fel de omagiu pe care îl aducem noi, cei doi membrii ai sufletului său, adică eu, fosta soție, și Victor Jr, fiul său. Este un omagiu pentru cel care a plecat atât de neașteptat și atât de trist dintre noi.

Când am decis să scriu această carte, cel mai mult m-am susținut eu pe mine pentru că a fost dorința mea să aduc la lumină amintirile mele legate de căsnicia cu Victor Socaciu și să curăț puțin imaginea deformată pe care a prezentat-o presa, în momentul în care noi ne-am despărțit. Vreau ca lumea să rămână cu certitudinea că noi am avut o căsnicie foarte frumoasă, care s-a destrămat. Îmi place să cred că nu din vina noastră sau nu doar din vina noastră și că amândoi, așa cum se va vedea și în carte, am regretat acest lucru. Cel mai mult am regretat că am lăsat să treacă acești zece ani între noi, fără să luăm taurul de coarne și să ne reîntoarcem în familia fericită care am fost, timp de 16 ani", a mai spus Marina Almășan.

