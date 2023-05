Marina Almășan, despre Victor Socaciu: Lucrurile acestea nu am cum să le mai aflu. Se transformase după transplant

Marina Almășan a vorbit despre cartea pe care a scris-o în amintirea lui Victor Socaciu:

„Am avut nevoia să-mi aștern cei 16 ani petrecuți alături de Victor și ca pe o descărcare a emoțiilor pe care le-am ținut foarte mult timp în mine. Eu am avut o căsnicie foarte frumoasă cu Victor, exceptând fix ultima perioadă care m-a marcat mult. Victor tocmai avusese transplantul de rinichi și devenise alt om în urma acelui transplant. De acolo începuse să se ducă în alte direcții fericirea noastră.

Am simțit nevoia să scriu această carte și pentru faptul că timp de aproape 11 ani care se scurseseră de la despărțirea noastră, eu foarte supărată fiind pe felul în care despărțirea avusese loc, am refuzat să mai vorbesc cu Victor. Am refuzat pur și simplu să mai păstrez legătura considerând în acest fel că îl pedepsesc pentru felul în care a ales să pună punct căsniciei noastre”, a spus Marina Almășan.

„Preț de aproape 11 ani nu am avut contact cu el, deși îmi veneau semne din exterior, de la prietenii noștri comuni, de la cunoștințele noastre comune că Victor ar regreta. Nu știu cât era adevărat. Poate era sau poate nu. Lucrurile acestea nu am cum să le mai aflu pentru că singurul om care ar fi putut să mi le infirme sau confirme, se află printre stele.

M-a luat prin surprindere moartea lui, deși în momentul în care am citit în presă că s-a îmbolnăvit de Covid mi-am dat seama că această boală îi va fi fatală și că probabil îi va afecta foarte tare starea de sănătate rămasă foarte șubredă în urma transplantului”, a povestit Marina Almășan în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”.

