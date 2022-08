Marina Almășan are COVID! Şi-a anulat plecarea în Egipt

În urmă cu doar câteva zile, Marina Almășan s-a trezit cu o stare generală de rău. Aceasta acuza dureri mari de cap și se simțea foarte moleșită. A făcut un test rapid și a aflat că este infectată pentru a doua oară cu virusul SARS-CoV-2. Ulterior, vedeta a chemat Ambulanța și a primit îngrijirile medicale necesare.

În prezent, starea acesteia de sănătate este stabilă. Vedeta spune că primele zile au fost mai grele, însă acum starea ei s-a îmbunătățit. „Am făcut Covid, nu știu de unde l-am luat. De vreo trei zile stau acasă. Am fost la un eveniment in memoriam Lucian Avramescu. O lansare post-mortem, a fost lume multă și probabil de acolo. E mai ușor decât prima oară, dar e Covid. N-am avut o stare prea bună, am chemat și ambulanța. Sunt și vaccinată. M-a durut capul foarte tare vreo două zile. Plus o stare de moleșeală, pe care am pus-o pe seama căldurii. Apoi mi-am făcut singură un test rapid și a ieșit pozitiv. A luat și regizoarea emisiunii mele, care și a ea fost la eveniment.”, a declarat Marina Almășan, potrivit playtech.ro.

A ratat plecarea în Egipt

Marina Almășan a aflat că este infectată pentru a doua oară chiar cu o zi înainte de a pleca în Egipt. Aceasta urma să transmită mai multe corespondențe despre locurile pe care le vizita. Însă, chiar dacă a renunțat la proiect, vedeta a găsit repede un înlocuitor. Se pare că în toți anii de carieră, Marina Almășan a avut doar două concedii medicale. Ambele din cauza virusului SARS-CoV-2. „Am fost diagnosticată cu o zi înainte de a pleca în Egipt. Aveam o colaborare cu o agenție, care m-a invitat să merg pentru o săptămână să fac corespondențe de acolo. Am renunțat și s-a dus în locul meu nepotul, fiul fratelui meu, care e adolescent și face el corespondențe de acolo. În întreaga mea carieră, de 32 de ani de televiziune, am avut doar două concedii medicale. Ambele din cauza Covid-ului.”, a mai spus Marina Almășan.

Văduvele negre

Victor Socaciu, care a murit pe 27 decembrie 2021 la vârsta de 68 de ani, a fost unul dintre cei mai iubiţi artişti români, dar şi cel mai curtat, fiind căsătorit de patru ori. Marina Almăşan, cea de-a treia soţie a artistului, a lansat anul trecut o carte de amintiri intitulată „Ceasul iubirii... cei 16 ani alături de Victor Socaciu”. Marina a vorbit în premieră şi despre fostele soţii ale artistului, pe care le numeşte „văduvele negre”. „Nu am niciun război cu fostele. Pe prima soţie a lui Victor nu am cunoscut-o, ea trăind de multă vreme în Australia. Ştiu doar ca a fost prima iubire a lui Victor şi o femeie remarcabilă. Pe а doua soţie am cunoscut-o, ba cred chiar că am avut-o invitată într-o emisiune a începuturilor mele, când nici nu cred că ştiam că este soţia lui Victor. Ţin minte că era o femeie foarte frumoasă şi distinsă. Victor nu şi-a vorbit niciodată de rău fostele soţii, această eleganţă făcea parte din felul său de a fi.La ultimul personaj nu-mi pierd vremea să mă refer, ştiind modul urât în care s-a insinuat în viaţa familiei noastre”, a declarat Marina Almăşan pentru Adevărul.

