Marii politicieni ai lumii ocolesc România. Ponta, despre omul care i-a speriat și i-a făcut să evite țara noastră

Într-un interviu acordat DC News, Victor Ponta a declarat că de când procurorul Mircea Negulescu a întocmit dosarul "Tony Blair", în care a anchetat modul în care a fost adus acesta în România şi cine a plătit evenimentul, nu a mai venit nicio mare personalitate politică în România, de teama dosarelor.

"Şi în România mai veneau... a venit Henry Alfred Kissinger, a venit Gerhard Schröder, aşa e normal. Foştii mari politicieni veneau, le plăteai ceva şi ţineau un discurs. După ce mi-a făcut mie Portocală dosarul cu Tony Blair nu a mai călcat niciunul prin România, că a zis: ‚voi sunteţi ţara aia de nebuni care ne faceţi dosare’.

Tony Blair între timp ţine discursuri. La fel Barack Obama, George Bush, toată lumea... Nu a mai călcat nimeni în România de atunci. Aţi mai auzit de vreun mare fost politician să vină la o conferinţă?

Nu mai vor să vină. Dacă vreţi, facem o invitaţie, strângem un buget şi chemăm pe nu ştiu care mare politician, oameni deştepţi, politicieni cu experienţă. Pe Obama de exemplu, după care stafful său dă căutare pe Google şi zice ‚stai puţin, unde să mergem, unde i-au făcut dosar lui Blair?’.

Eu l-am întrebat pe Portocală atunci: ‚auzi, că mi-ai pus mie sechestru pe casă – am tot sechestrată casa - nu vrei să-ţi spun unde stă Tony Blair la Londra, că are şi el o casă la Londra şi e frumoasă. Nu vrei să-i pui totuşi lui sechestru, ce treabă ai cu mine că eu nu am luat niciun leu?’. ‚Lasă, mă, zice, ştie bizonul român de d-astea... ştie de Ponta bizonul’....", a declarat Victor Ponta, preşedintele Pro România, la DC News.

