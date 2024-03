Marea dependență a Marinei Voica. "E viciul meu din tinerețe. Nu mă pot lăsa"

Într-un interviu recent, artista a dezvăluit că unul dintre cele mai mari vicii ale sale este legat de cumpărături. Mai precis, de încălțăminte. Spune că are atât de mulți pantofi încât nu mai știe unde să-i depoziteze. „Cumpăr online, de pe Internet, comand foarte mult, firmele mă știu deja și mai îmi aruncă provocări, reduceri. Și tot cumpăr și iar cumpăr. Mai mult cumpăr încălțăminte.

Sunt bolnavă de încălțăminte! Cred că am mult peste 50 de perechi adunate, chiar o să le număr într-o zi. La câte am mi-ar mai trebui încă o casă, pentru toate acestea, încălțăminte, cadouri, rochii. E viciul meu din tinerețe, nu mă pot lăsa”, a declarat Marina Voica pentru Antena Stars.

Cu mulți ani în urmă, îndrăgita artistă a luat o decizie radicală. A renunțat la agitația din Capitală în favoarea unei căsuțe pitorești la munte, în Breaza. Totul e frumos, are parte de liniște și aer curat, are vecini prietenoși și o grădină cu legume, o livadă cu pomi fructiferi și multă verdeață. Însă există o singură nemulțumire: nu are suficient spațiu unde să-și țină costumele, hainele de scenă și, mai ales, pantofii care se tot înmulțesc de la o lună la alta.

„Casa din Breaza unde locuiesc e cam micuță acum pentru mine, mă refer că n-am unde să mai depozitez lucrurile. M-am mutat aici dintr-un apartament foarte mare din București, multe dintre lucruri, mai ales mobila masivă, le-am lăsat acolo. Când am decis să mă mut aici, la Breaza, m-am socotit că îmi vor ajunge o baie, sufragerie, un dormitor mare, o terasă foarte frumoasă și curtea. Am zis că mi-ar ajunge casa, dar uite că nu-mi mai ajunge.”, a mai spus artista.

