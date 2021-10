Marea Britanie, după ieșirea din UE. Hartmann: Se dorește reinventarea Regatului prin celebrul proiect al lui Boris Johnson

Într-un interviu exclusiv pentru Defense România, H.D. Hartmann a vorbit despre proiectul imperialist al Marii Britanii și viziunile de expansiune pe care le are în vedere Regatul:

„Indiferent de situație, Marea Britanie are nevoie și încearcă celebrul proiect al premierului Johnson, Global Britannia, care este o împreunare între 2 cuvinte foarte interesante. Britannia a fost numele celui mai de succes vas militar al Imperiului și există celebrul imn al pușcașilor marini britanici, Go, Britannia, Go! Când spune Global Britannia, Johnson unește tradiția imperială, victoriană a marii marine militare cu globalul.

Marea Britanie nu mai este parte a Uniunii Europene, ci trebuie să devină globală. Puterea imperială globală nu poate fi proiectată decât în Asia de Sud-Est, unde India e de tradiție britanică, limba oficială e engleza, sistemul politic și parlamentar e de tip britanic, Pakistanul vorbește o limbă paștuno-engleză,. De asemenea, vorbim și de Malaezia și celelalte state musulmane, Myanmarul de astăzi, cu 40 de milioane de locuitori, are cel mai mare bazin de diamante din lume. Marea Britanie dorește să readucă aceste resurse pentru reinventarea Regatului Unit al Marii Britanii, după ieșirea din Uniunea Europeană și spațiul comunitar. China intră natural în acest conflict, pentru că și China dorește expansiune în zona de SE a Asiei“, a precizat H.D. Hartmann.

Asia de Est și de Sud-Est, rezervorul demografic al umanității. H.D. Hartmann: Nu China e problema, acolo toți se ceartă

H.D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit pentru Defense România despre complexitatea zonei de Est și de Sud-Est a continentului asiatic:

„În Asia de Sud-Est vorbim de rezervorul demografic al umanității, vorbim de cea mai mare piață, iar interesele sunt absolut enorme. Din punctul meu de vedere, impresia pe care establishment-ul occidental a vrut să o dea, că Republica Populară Chineză e singură, nu e adevărat. China nu e singură. Să nu uităm că Australia nu are probleme doar cu China, ci are cu Indonezia, Nemesis-ul Australiei e Indonezia, nu China.

Să nu uităm că Republica Populară Chineză are probleme teritoriale cu Filipine, dar le are de sute de ani, nu e vorba de un joc făcut de ieri, de azi.

Să nu uităm relațiile mai mult decât încordate, pe care SUA abia le țin să nu explodeze, între Coreea de Sud și Japonia. Japonia a avut politică de genocid la adresa populației coreene integrale. Japonia e cea care distruge instituția fundamentală, monarhică, care a ținut 2000 de ani Coreea. Nimeni nu își dorește să vorbească despre instituția monarhică și rolul ei în crearea Coreei, a doua mare instituție statală după China, distrusă de Japonia încă din anii 1840. Invadarea Coreei atunci a început și a urmat peste un secol de crime și genocid.

Relațiile din Asia sunt atât de complexe, încât ideea de a crea imaginea că China e o problemă, e o minciună. Acolo toți se ceartă între ei, toți au mari probleme. Au populații, au resurse demografice și economice care pot permite acest aspect de conflict permanent. Sunt conflicte istorice (...)“, a precizat H.D. Hartmann (citește continuarea AICI).

