Marcel Ciolacu pleacă în Republica Moldova

Potrivit unui memorandum intern aprobat joi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, vizita are loc la invitaţia preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

„Acţiunea are caracter de reciprocitate, ca urmare a vizitei în România, în 2021, a preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, împreună cu o delegaţie parlamentară, şi are ca scop continuarea şi intensificarea dialogului existent între România şi Republica Moldova, permiţând punerea în valoare în acest sens a instrumentelor pe care le oferă diplomaţia parlamentară”, se arată în document.

Pe lângă discuţiile la nivel parlamentar, Marcel Ciolacu mai are programate întâlniri cu preşedintele şi cu premierul Republicii Moldova, Maia Sandu şi Natalia Gavriliţă.

Din delegaţie fac parte vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu (PSD), vicepreşedintele Grupului Pro-America, Ana-Maria Cătăuţă (PSD), care este şi preşedinte al Comisiei comune a Camerei şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor, Natalia Intotero (PSD), vicepreşedintele Comisiei pentru politică externă, Andi Cristea (PSD), precum şi Eugen Constantin - director la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Liviu Şova, consilier.

Din partea Senatului vor participa preşedintele Comisiei pentru politică externă, Titus Corlăţean (PSD), şi preşedintele Comisiei pentru afaceri europene, Angel Tîlvăr (PSD).

Potrivit memorandumului, Marcel Ciolacu se va întoarce în ţară în seara zilei de 6 iunie, iar ceilalţi parlamentari din delegaţie în dimineaţa zilei de 7 iunie.

Ciolacu: Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO

Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO, este mesajul pe care l-a transmis, joi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, ambasadorilor celor două ţări la Bucureşti.

„Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO. Consolidarea parteneriatului de securitate din cadrul Alianţei Nord-Atlantice a fost mereu o prioritate pentru Partidul Social Democrat, iar decizia luată de cele două guverne social-democrate din nordul Europei reprezintă un important pas spre dezvoltarea NATO. Am transmis acest mesaj de solidaritate şi de sprijin partenerilor din Finlanda şi Suedia în cadrul unei întâlniri pe care am organizat-o astăzi (joi - n.r.) la Palatul Parlamentului cu ambasadorii celor două ţări în România, în cadrul căreia am discutat şi despre întărirea cooperării economice şi militare”, a scris Ciolacu pe Facebook

Preşedintele Camerei Deputaţilor a avut o întrevedere cu Therese Hyden, ambasadorul Suediei, şi cu Marjut Akola, ambasadorul Republicii Finlanda. La întâlnire au mai fost prezenţi europarlamentarul PSD Victor Negrescu şi preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a Senatului, Angel Tîlvăr.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News