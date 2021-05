Maraton de vaccinare la Ploieşti, pe stadionul "Ilie Oană"

Primăria Municipiului Ploieşti va da startul unui maraton de vaccinare anti-Covid-19, acţiune care se va desfăşura pe stadionul "Ilie Oană" Ploieşti, începând de vineri, 14 mai 2021, ora 14.00 şi până duminică, 16 mai 2021, ora 20.00.



Programul evenimentului va fi non-stop, implicit pe timpul nopţii, iar persoanele care se vor adresa centrului deschis în cadrul acestei acţiuni vor fi imunizate cu vaccinul Pfizer. Menţionăm că, pot să solicite vaccinarea împotriva COVID-19 cetăţenii care au împlinit vârsta de minim 16 ani. Pentru persoanele sub 18 ani este necesar un acord scris al unui părinte sau al tutorelui legal.



Derulată sub motto-ul "Start către o viaţă normală", campania "Maratonul Vaccinării" va permite celor care doresc să se vaccineze să se adreseze, fără o programare prealabilă, doar cu actul de identitate, direct la punctele de vaccinare ce vor fi deschise în incinta stadionului.



Acţiunea, organizată de municipalitate, are ca scop eficientizarea procesului de vaccinare şi creşterea gradului de imunizare împotriva COVID-19, informează Primăria Ploieşti.