Manifestație în Piața Victoriei. Oamenii au instalat o scenă și protestează față de declarațiile premierului Cîțu / VIDEO

Câteva zeci de persoane au instalat o scenă în Piața Victoriei și protestează față de declarațiile premierului Florin Cîțu, potrivit cărora agenția de rating Standard&Poor's a reconfirmat ratingul de țară al României și a menținut perspectiva la stabilă.

Oamenii ascultă cântece patriotice și se plâng că nu le mai ajung banii și îngheață în apartamente.

Ce a precizat Florin Cîțu

„Avem două vești foarte bune pentru România în contextul crizei economice globale. În primul rând, agenția de rating Standard&Poor's a reconfirmat ratingul de țară al României și a menținut perspectiva la stabilă. Vestea foarte bună vine de la cealaltă agenție de rating, tot americană, Moody’s, care îmbunătățește perspectiva României de la negativ la stabil și bineînțeles reconfirmă ratingul de țară. În acest context de criză economică România a reușit această performanță, să convingă agențiile de rating americane să arate o perspectivă stabilă pentru economie”, a declarat, sâmbătă, premierul interimar Florin Cîțu.

Mircea Coşea, avertisment: "Nu are nimic de-a face cu economia adevărată. Lucruri foarte dure în viitor"

"Părerea mea e că situaţia e altfel şi m-a mirat că dl prim-ministru demis ţine un discurs atât de festivist în condiţiile atât de nenorocite ale ţării de azi. M-a mirat pentru că nu era cazul, trebuia să fie mai reţinut. Lucrurile, după părerea mea, stau aşa. În primul rând, ratingul ăsta nu este o creştere. Ne bucurăm că am rămas la acelaşi nivel.

În al doilea rând, ratingul se dă pentru situaţia echilibrului macrobugetar. În general este vorba despre ce se întâmplă cu deficitele, creşterile, astfel de lucruri. Acum, dl Cîţu a reluat problema cu creşterea economică. Nu e o creştere, e o recuperare care se face de la un nivel foarte jos al anului 2020, deci nu trebuie să ne bucurăm foarte tare. Lucrul cel mai important este următorul, chiar dacă luăm partea pozitivă a lucrurilor. Acest rating este condiţionat de reformele din PNRR. Ori noi nu avem nici măcar o garanţie că PNRR-ul este aprobat. Deci, chiar dacă este un succes, aşa cum spune dl Cîţu, trebuie să spunem că acest succes costă foarte mult şi e construit pe elemente care nu sunt sănătoase pentru economie. Noi nu am obţinut lucrurile astea printr-o restructurare a economiei, printr-o creştere a eficienţei, a productivităţii, ci prin împrumuturi. Finanţarea economiei, care a permis menţinerea la acest nivel atât de lăudat de dl prim-ministru, se bazează pe împrumuturi. Deci este o chestiune care are două aspecte negative. Nu are nimic de-a face cu economia adevărată, în primul rând, ci este o economie de import, noi importăm bani. Iar al doilea lucru este că ne angajăm la lucruri foarte dure în viitor (...)" (citește continuarea AICI).