Ratingul de ţară al României, menţinut la stabil. Cîţu anunţă bunăstare, Coşea îl contrazice: E foarte grav. Lucruri dure în viitor

„Avem două vești foarte bune pentru România în contextul crizei economice globale. În primul rând, agenția de rating Standard&Poor's a reconfirmat ratingul de țară al României și a menținut perspectiva la stabilă. Vestea foarte bună vine de la cealaltă agenție de rating, tot americană, Moody’s, care îmbunătățește perspectiva României de la negativ la stabil și bineînțeles reconfirmă ratingul de țară. În acest context de criză economică România a reușit această performanță, să convingă agențiile de rating americane să arate o perspectivă stabilă pentru economie”, a declarat, sâmbătă, premierul interimar Florin Cîțu.

Mircea Coşea, avertisment: "Nu are nimic de-a face cu economia adevărată. Lucruri foarte dure în viitor"

"Părerea mea e că situaţia e altfel şi m-a mirat că dl prim-ministru demis ţine un discurs atât de festivist în condiţiile atât de nenorocite ale ţării de azi. M-a mirat pentru că nu era cazul, trebuia să fie mai reţinut. Lucrurile, după părerea mea, stau aşa. În primul rând, ratingul ăsta nu este o creştere. Ne bucurăm că am rămas la acelaşi nivel.

În al doilea rând, ratingul se dă pentru situaţia echilibrului macrobugetar. În general este vorba despre ce se întâmplă cu deficitele, creşterile, astfel de lucruri. Acum, dl Cîţu a reluat problema cu creşterea economică. Nu e o creştere, e o recuperare care se face de la un nivel foarte jos al anului 2020, deci nu trebuie să ne bucurăm foarte tare. Lucrul cel mai important este următorul, chiar dacă luăm partea pozitivă a lucrurilor. Acest rating este condiţionat de reformele din PNRR. Ori noi nu avem nici măcar o garanţie că PNRR-ul este aprobat. Deci, chiar dacă este un succes, aşa cum spune dl Cîţu, trebuie să spunem că acest succes costă foarte mult şi e construit pe elemente care nu sunt sănătoase pentru economie. Noi nu am obţinut lucrurile astea printr-o restructurare a economiei, printr-o creştere a eficienţei, a productivităţii, ci prin împrumuturi. Finanţarea economiei, care a permis menţinerea la acest nivel atât de lăudat de dl prim-ministru, se bazează pe împrumuturi. Deci este o chestiune care are două aspecte negative. Nu are nimic de-a face cu economia adevărată, în primul rând, ci este o economie de import, noi importăm bani. Iar al doilea lucru este că ne angajăm la lucruri foarte dure în viitor.

Afirmaţiile lui Cîţu, demontate de profesorul Coşea. "E foarte grav!"

"M-a mirat foarte mult că dl prim-ministru nu a anunţat nimic despre situaţia dezastruoasă în care se află economia în ultimii 15 ani. Nu am avut niciodată o situaţie în care calitatea vieţii şi puterea de cumpărare a scăzut atât de brusc, din cauză că inflaţia e mai mare decât creşterea veniturilor. E foarte grav! Trebuia măcar menţionat lucrul ăsta şi să se spună nu că suntem pe drumul cel bun, ci că suntem pe un drum care trebuie corectat.

În al treilea rând, a spus că s-au făcut multe reforme. Care reforme? Reforma administrativ-teritorială? Nu s-a făcut? A pensiilor, a salariilor? Nici asta. Reforma educaţiei? Nici ea. Reforma sănătăţii? Nu s-a făcut nici asta. Nu putem discuta că am făcut reforme, că nu s-a făcut nimic până în prezent. Dacă ascultăm părerea unor colegi de coaliţie, cum sunt cei de la USR, dânşii se plâng că nu au fost lăsaţi să facă reforme. Că erau bune sau nu, nu ştim, dar se plâng că nu au fost lăsaţi.

În al patrulea rând, a spus că avem investiţii străine. Care sunt alea, unde sunt? Raportat la ţările din jurul nostru, suntem la un nivel extrem de mic. În România, investiţiile străine sunt afectate de faptul că nu mai avem voie să ne adresăm pieţelor de capital din Asia-Pacific, aşa cum face Slovacia, Slovenia, Bulgaria, toate ţările foste comuniste.

De aceea, mi se pare că una e afară, alta e la Guvern. Afară, oamenii sunt speriaţi, poporul e stresat, nu ştie cum va plăti facturile, ce se va întâmpla cu mâncarea, cu preţurile, iar Guvernul ne spune că nu e adevărat, că trăim foarte bine şi mergem pe drumul cel bun. Nu trebuie să condamnăm acţiunile Guvernului, pentru că ştim ce Guvern a fost, ce capacităţi a avut, ce expertiză a avut. Dar tonul trebuie să fie sincer, nu poţi spune poporului lucruri pe care el le vede că sunt total diferite", a concluzionat profesorul de economie.