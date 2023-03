Mandat de arestare pe numele lui Putin. Aurescu: Nu ar trebui să existe impunitate pentru crimele comise în timpul războiului ilegal al Rusiei

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, și-a exprimat poziția față de mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele lui Vladimir Putin.

„Nu ar trebui să existe impunitate pentru crimele internaţionale comise în timpul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei! România sprijină pe deplin munca şi eforturile Curţii Penale Internaţionale, care a fost sesizată acum un an împreună cu alte 42 de state. Nu există pace fără dreptate!”, a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

There should be no impunity for the international crimes committed during the illegal war of Russia against UA????????! Romania???????? fully supports the work&efforts of @icc_cpi #ICC, which it seized a year ago together with other 42 States. No peace without justice! @DmytroKuleba https://t.co/9SlPV57YyD