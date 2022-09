Mai mulți lunetiști, observați pe acoperișuri, în timpul transportului sicriului Reginei Elisabeta a II-a - Video

Mai mulți lunetiștii au fost văzuți pe acoperișuri în Edinburgh, în timpul pregătirilor pentru trecerea sicriului Reginei Elisabeta a II-a, scrie LadBible.

Trupul neînsuflețit al Reginei a fost dus de la Castelul Balmoral în capitala Scoției și a rămas la Palatul Holyroodhouse, înainte de a fi trimis la Catedrala St Giles pentru ca publicul să-și poată aduce omagiile pentru suverană.



O prezență uriașă a poliției a fost observată în timp ce mii de oameni au coborât pe Royal Mile înaintea procesiunii Majestății Sale, luni după-amiază. Ca parte a măsurilor de securitate, mai mulți lunetiști au fost văzuți aliniind acoperișurile Palatului Holyroodhouse și Catedralei St Giles.

Snipers are setting up on roofs around Holyroodhouse palace in Edinburgh where Queen Elizabeth’s casket will be brought on Monday #QueenElizabeth pic.twitter.com/wxMDt0b3uJ