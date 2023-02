MAE spune că nu s-a opus acordării ajutorului pentru Siria după cutremur

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră de presă adresată Ministerului Afacerilor Externe, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) respinge ferm informațiile conform cărora s-ar fi opus acordării de sprijin umanitar pentru populația civilă din Siria, în urma cutremurului devastator din 6 februarie, realitatea fiind contrară acestor afirmații.

În contextul tragediei umanitare cauzate de cutremurul din 6 februarie, de la apariția primelor informații privind cutremurul, MAE a efectuat cu celeritate o serie de demersuri pentru facilitarea acordării de sprijin umanitar de urgență populației siriene afectate de cutremur, simultan cu cele efectuate pentru sprijinirea Turciei.

În acest sens, MAE a inițiat în regim de urgență, în cursul zilei de 6 februarie, demersuri pentru a afla de la partea siriană necesitățile stringente în contextul actualei tragedii și a purtat consultări interinstituționale specifice, în vederea identificării cât mai rapid posibil a materialelor și echipamentelor disponibile.

Astfel, MAE, prin intermediul Ambasadelor României de la Damasc și de la Beirut, unde se află localizată Delegația UE în Siria, a făcut demersuri pentru a identifica cu celeritate nevoile concrete de sprijin, posibilitățile de coordonare umanitară la nivel UE pentru Siria, și a le transmite ulterior partenerilor instituționali (DSU/IGSU și Ministerului Sănătății) pentru a pregăti ajutorul umanitar.

La primele ore ale zilei de astăzi, 7 februarie, în urma demersurilor MAE, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Siriei la București a transmis oficial MAE o listă cu necesarul de urgențe. Reprezentantul sirian a insistat pe transmiterea de medicamente, materiale medicale, alimente, și, în măsura posibilului, echipe de căutare. Lista cu solicitări a fost transmisă partenerilor instituționali.

În prezent, MAE face demersuri pentru identificarea, împreună cu DSU/IGSU, a modalităților optime de transport al ajutorului umanitar în Siria și de coordonare pe plan local al ajutorului umanitar către regiunile afectate de cutremur, demers în sine complex, având în vedere că nu toate zonele afectate de cutremur se află sub controlul guvernului de la Damasc, nefiind stabile din punct de vedere al securității. MAE amintește, în acest context, că pe fondul crizei umanitare de amploare care marchează situația din această țară în ultimii ani, condițiile de viață ale populației siriene erau deja deosebit de afectate de penuria de curent, material medicale, alimente și, mai recent, de răspândirea holerei.

În acest context, MAE evidențiază că sprijinul acordat de România populației siriene a fost o prioritate constantă în ultimii ani. O dovadă concretă în acest sens este că România a susținut constant ameliorarea situației umanitare din Siria, acordând în ultimii ani un sprijin umanitar consistent populației civile siriene afectate de criză, cel mai recent un sprijin în valoare de 800.000 EUR, prin mecanisme internaționale de tip ONU (finanțarea proiectului PNUD “Urgent Support to the People of Aleppo: Rehabilitation of Basic Social Facilities to Improve Access to Essential Services”) și Crucea Roșie”, ne-a transmis MAE.

Vezi știrea inițială: https://www.dcnews.ro/pieleanu-spune-ca-ministerul-sanatatii-a-fost-de-acord-sa-ajute-victimele-cutremurului-din-siria-dar-s-a-opus-ministerul-afacerilor-externe_904605.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News