Lupul vs. biciclistul. Președintele Salvamont: Nimeni nu a auzit de așa ceva. E mare minune...

Am discutat cu prof. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont, despre videoclipul filmat pe munte, viralizat în ultimele ore, unde un lup aleargă speriat de claxoane în aceeași direcție cu un biciclist.

Mihai Preda: Ați mai întâlnit cazuri similare în experiența dumneavoastră la Salvamont?

Sabin Cornoiu: ”Am (n. persoane din) 10 județe cu mine aici și nimeni nu a auzit de cazuri în care lupi să alerge bicicliști pe munte. Poate la Poiana Brașov, dar acolo e altă poveste. Nu există cazuri în care lupii să atace oamenii. Probabil că animalul era speriat și întâmplător alergau în aceeași direcție, dar nu atacă niciodată. Lupul fuge, la fel și șacalul. Noi vă spunem din experiența noastră de salvamontiști, e mare minune când ajungem să vedem un lup, nu să ne și alerge. Animalul era probabil speriat de claxoanele din mașina respectivă.”

Mihai Preda: Ce ați recomanda oamenilor dacă s-ar întâlni cu un lup?

Sabin Cornoiu: ”Să-și facă simțită prezența pentru că animalele vor fugi de ei, asta e prima regulă. Am avut un singur caz în care 30 de șacali au înconjurat un grup de oameni, dar nu atacă. Șacalii voiau să vadă ce e cu turiștii, poate le aruncă ceva de mâncare, dar să vă spun că un lup poate ataca oameni, sau un șacal este exclus. În 40 de ani de activitate nu am întâlnit așa ceva.”

În ultimele ore s-a viralizat în mediul online o filmare cu un exemplar de lup care pare că aleargă un biciclist pe drumul către Poiana Brașov. Imaginile au fost preluate de majoritatea publicațiilor de știri, iar titlurile „bombă“ au încercat să demonizeze animalul în ochii publicului din România.

Daniel Opaiț, un pasionat al vieții sălbatice, bun cunoscător al comportamentului animalelor și un fotograf wildlife, a explicat și el comportamentul lupului pe pagina sa de Facebook: ”Lupul care a făcut atâta valva este o lupoaică gestantă, morfologia (aspectul) denota acest fapt. Se deplasează mai greu decât de obicei, pare confuza si e cert ca urletele si claxoanele isterice nu o ajuta deloc.

Nu, nu vede ciclistul ca pe o potențiala victimă. Nimic din comportamentul ei nu trădează acest fapt. Nu ataca biciclistul, de altfel nu exista nici un caz documentat de atac asupra omului in România. Documentat, nu povesti sau fabulații. Nici unul.

Lupul nu își petrece toată viața in haită, nu vânează întotdeauna in haita si are o structura sociala complexa si variabila. Este perfect normal sa existe lupi solitari.

Șoseaua străbate un habitat natural, e normal ca, uneori, sa fie văzute animale sălbatice. Întâlnirea cu un lup este o oportunitate extrem de rara, exista fotografi care nu au văzut niciodată si nici nu vor vedea unul, deși îi cauta de ani de zile.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News