Luptătorul UFC Alexander Munoz a fugărit și bătut un hoț care i-a furat mașina

Conform Daily Mail, bărbatul de 31 de ani care are 6 victorii și o înfrângere se pregătește de duelul de weekendul viitor cu Luis Pena. Aceasta i-a povestit lui Urijah Faber cum și-a făcut dreptate cu propriile forțe. „Era dimineață. M-a trezit iubita și mi-a zis «Ți-ai lăsat mașina la sală?». I-am zis că nu. Mi-am dat seama imediat. Am ieșit și era dispărută. Am depus plângere la poliție”, a spus el. Acesta a căutat într-o zonă mai defavorizată și și-a găsit mașina, însă îi lipseau mai multe bunuri.

„Mă uit în jur, văd că trece un tip... mă uit de două ori la el și îmi poartă tot echipamentul de snowboard. Îmi poartă jacheta, pantalonii, toate țoalele”, a continuat luptătorul. Munoz l-a băgat pe hoț în mașină, alături de un prieten de-ai săi, i-a spus cui îi aparține și aceștia s-au speriat. Unul dintre hoți fuge și sportivul îl prinde din urmă. „S-a panicat și a scos o șurubelniță, așa că i-am dat un picior în stomac”.